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Зеленський назвав умову проведення референдуму з питання Донбасу і Криму

10 грудня 2021, 20:37

Президент пообіцяв "радитися з суспільством" у разі потреби.

Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський не виключає референдуму з приводу Донбасу і Криму, а також в цілому по закінченню війни.

"Я не виключаю референдуму по Донбасу загалом. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті, що референдум буде по Донбасу, Криму і закінчення війни. Може бути, що хтось, якась країна буде нам пропонувати якісь умови", - заявив Зеленський в інтерв'ю "ТСН".

Президент також зазначив, що станом на сьогодні - такої пропозиції немає.

"У мене немає секретів від суспільства. Я з такими речами не жартував, але якщо буде складний виклик - буду радитися з суспільством", - заявив Зеленський.

читайте такожЧому Україні потрібно готуватися до референдуму щодо ДонбасуРаніше президент говорив, що якщо Києву не вдається досягти компромісу у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі, то Україна буде змушена побудувати стіну з окремими районами Донецької та Луганської областей. Складне для країни питання буде вирішуватися на референдумі.

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"Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, з РФ, окремо з Європою і паралельно в нормандському форматі. Якщо все це не вдасться, то про стіну голосуватиме народ України", - говорив Зеленський.

Автор: Сергій Кущ
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