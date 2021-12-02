У Путіна гнівно відреагували на слова Зеленського про Крим

Дмитро Пєсков / УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про необхідність повернення окупованого Криму розцінюють як пряму загрозу.

За його словами, заяви Зеленського сприймають як готовність використовувати всі можливості щодо півострова.

"Ми аналізуємо висловлювання Зеленського, взяти вчорашнє висловлювання з російської проблематики. Виступаючи в парламенті Зеленський говорив, що повернення Криму має стати головною метою і філософією України. Фактично ми бачимо це як пряму загрозу, висловлену на адресу Росії", - зазначив він.

За його словами, Кремль сприймає ці слова як готовність України використовувати всі можливості, щоб повернути окупований Крим.

Що говорив Зеленський про Крим

Як заявив Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради, завдяки запуску Кримської платформи в 2021 році деокупація Криму "вперше з 2014 року обговорювалася на найвищому міжнародному рівні".

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Президент нагадав, що в першому саміті Кримської платформи взяли участь 46 делегацій, лідери країн G7 і ЄС.

"Вперше з моменту окупації ми боремося за Крим не на білбордах, а на міжнародних майданчиках і зустрічах. Не гаслами, а офіційними документами", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна бореться "не за гектари, а за людей", і саме тому був прийнятий закон про корінні народи, що закріпив статус і права кримських татар.

Раніше в розвідці США повідомили, що Росія може планувати вторгнення в Україну на початку 2022 року. Кремль розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України за кількома напрямками і подальшої тривалої окупації.

Так, за даними американської розвідки, РФ може здійснити наступ одночасно з окупованого Криму, через російський кордон і з території Білорусі.

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