"Росія може посилити бомбардування": в CNN дали прогноз війни в Україні на наступний тиждень

Війна в Україні - прогноз / УНІАН

Війна Росії в Україні триває вже майже місяць. Однак просування її військ до деяких ключових міст, включаючи столицю Київ сповільнилося. Це свідчить про те, що напад Росії на Україну йде не за планом. Однак країна-агресор продовжує використовувати свою авіацію для знищення міст і націлювання на мирних жителів, щоб підштовхнути Україну до підпорядкування.

Видання CNN поспілкувалося з експертами і виділило п'ять речей, на які варто звернути увагу в найближчі тижні.

1. Росія може посилити бомбардування

Експерти попереджають, що чим більше Росія буде наносити удари по землі, тим більша ймовірність того, що вона активізує свою кампанію повітряних бомбардувань і використання іншої зброї "протистояння", яке піддає російських солдатів меншій небезпеці.

"У Росії все ще є можливості і резерви, і буде спостерігатися сплеск інтенсивності, оскільки вона буде намагатися ввести більше військ", - сказав видатний науковий співробітник Інституту національних стратегічних досліджень Університету національної оборони США Джеффрі Манкофф.

Крім того, в нещодавньому оновленні Міністерства оборони Великобританії йдеться, що Росія стягує війська з усієї країни, аж до Тихоокеанського флоту.

"Звичайно, буде більше військ та іншого обладнання та допомоги, але є момент, коли буде важко підтримувати такий оперативний темп, особливо цифри, які ми чули про обох з точки зору людина і матеріальні втрати, коли це перевищує можливості поповнення запасів", - сказав Манкофф.

2. Поки увага зосереджена на Києві, Росія може спробувати оточити українські війська на сході. Так як публічне виправдання країни свого вторгнення є явною пропагандою, цілком ймовірно, що Росія, принаймні, намагається поглинути частину Східної України. Такі райони, як Донецька і Луганська області, що входять до складу Донбасу, контролюються підтримуваними Росією сепаратистами з 2014 року, коли Росія анексувала Крим, і, хоча амбіції Росії можуть виходити за межі Донбасу, вони, ймовірно, як і раніше знаходяться в центрі уваги.

У той час як велика увага приділяється наступу Росії на Київ, велика частина української армії залишається біля Донецька і Луганська, де вони згруповані в рамках операції об'єднаних сил (ООС). Рух російських військ свідчить про те, що вони намагаються оточити ООС за трьома напрямками.

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Один зі сценаріїв полягає в тому, що війна в Україні може стати затяжним конфліктом. Цілком ймовірно, що Росія втратила значну кількість солдатів, зброї і техніки у війні, і хоча в минулому вона брала участь в затяжних конфліктах, вона не захоче залишати цей конфлікт з повністю знищеною армією.

Переговори - це та область, де все виглядає багатообіцяючим, тому що і Росія, і Україна заявили минулого тижня, що вони рухаються до реальної предметної дискусії, а не до того, щоб Росія просто висунула ультиматум.

Російські офіційні особи заявили, що їхні вимоги включають в себе відмову України від вступу в НАТО, демілітаризацію і прийняття "нейтрального" статусу, як у Австрії та Швеції. Але умови того, що це означає для України, повинні бути узгоджені.

Багато експертів припускають, що Росія спробує відрізати частину Східної України.

"Обговорювати буде болісно, якщо тільки не стане можливим, щоб західна допомога, як військова, так і гуманітарна, надходила в Україну в достатніх обсягах, щоб дійсно переломити ситуацію проти просування Росії. Якщо питання полягає в тому, хто може вкласти більше ресурсів і винести великий біль, щоб здобути перемогу, то у Росії є послужний список заподіяння значної економічної шкоди собі і страждань власного населення для ведення воєн", - додали експерти.

Крім того, в США вважають, що Росія піде на ескалацію війни, застосувавши хімічну зброю.

4. Можливі масові "депортації" українців до Росії

Українські офіційні особи кажуть, що людей примусово відвезли в Росію.

"У Росії є історія жорстоких і жорстоких репресій проти мирних жителів в будь-якому районі, коли має місце будь-який рух опору. Вона вже перейшла до депортації людей з Маріуполя у віддалені райони Росії, що прямо зі сценарію Росії 20-го століття для вирішення цих проблем", - додали експерти.

5. Мільйони українців можуть втекти

Вже понад 3,5 млн українців покинули країну. Більшість з них жінки і діти, а це означає, що сім'ї також розпадаються. Минулі війни показують, що біженці часто ніколи не повертаються в свої рідні країни. Адже часто повертатися ні до чого.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планувала бліцкриг в Україні, а "спецоперація" йде за планом.

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