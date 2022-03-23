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Білорусь висилає українських дипломатів: у МЗС України назвали це недружнім кроком

23 березня 2022, 16:44

Після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом.

Україна, Білорусь
Білорусь висилає українських дипломатів / УНІАН

Білорусь висилає 12 українських дипломатів. На це їм дали 72 години. Працювати в посольстві зможуть тільки посол і ще 4 співробітників.

"Протягом ряду років фіксувалися численні недружні дії України, спрямовані на безвідповідальне руйнування міждержавних відносин з Білоруссю. Дійшло до того, що українська влада почала втручатися у внутрішні справи Білорусі", - пояснили в МЗС Білорусі.

читайте такожАстролог зробила детальний прогноз для Вінниці: що чекає місто в 2022 роціПрессекретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УП прокоментував дане рішення.

"У продовження вчорашньої провокації в ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську і закриття консульства України в Бресті. Дванадцяти українських дипломатів було приписано покинути територію Білорусі протягом 72 годин. Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок по відношенню до України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково", - сказав він.

Ніколенко підтвердив, що після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом.

Передісторія

КДБ Білорусі заявив, що під прикриттям посольства України нібито працювали шпигуни.

Нагадаємо, збройні сили Білорусі не мають наміру приєднуватися до російського вторгнення в Україну.

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