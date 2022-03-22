Пєсков заявив, що "спецоперація" йде за планом і назвав вимоги Кремля до України

Пєсков назвав вимоги Росії до України / Reuters

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планувала бліцкриг в Україні, а "спецоперація" йде за планом.

За його словами, в інтерв'ю телеканалу CNN, "ніхто з самого початку не думав, що вона займе пару днів".

Пєсков зазначив, що Росія хоче, щоб "Україна з центру русофобії перетворилася на нейтральну країну".

Також він продовжив стверджувати, що армія Путіна "атакує тільки військові об'єкти і не завдає ударів по цивільних об'єктах".

Між іншим, спікер Путіна озвучив вимоги до України - це визнання Криму частиною Росії і незалежність "Л/ДНР".

читайте такожКоли закінчиться війна в Україні: астролог назвала небезпечний період і дату затишшя на фронтіНагадаємо, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбейль відреагував на повномасштабну війну Росії в Україні. Він назвав це"кінцем для Путіна".

Дивіться відео, в якому президент України Володимир Зеленський розповідає про переговори з Росією.

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