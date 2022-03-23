Росія жорстко присікатиме протести мирних українців - британська розвідка

Росія буде жорстко присікати протести мирних українців / Twitter / Michael A. Horowitz

Розвідка Великобританії припускає, що Росія насильно придушить протести мирного населення на тимчасово окупованих територіях України.

"Українське мирне населення в окупованих Росією містах продовжує протестувати проти російського контролю. Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду і встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки провалилися", - повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

читайте такожНазвано місто, яке Росія атакує з новою силою-розслідувач BellingcatОднак, за даними розвідки, РФ, ймовірно, відповість мирним жителям насильницькими і примусовими заходами і жорстоко спробує придушити опір українського населення.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планувала бліцкриг в Україні, а "спецоперація" йде за планом.

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