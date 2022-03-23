Херсон у вогні: місто оточила масштабна лісова пожежа, рятувальників до гасіння не пускають

Пожежа в Херсоні / скріншот

В результаті злочинних дій російської армії увечері 22 березня загорілися Херсонські плавні поблизу Херсона. Почалася масштабна лісова пожежа, полум'я підбирається до міста.

Як повідомили в Telegram-каналі Ху**ий Херсон, поруч з місцем загоряння знаходяться житлові будинки. Для ліквідації пожежі не допускають рятувальників та цивільних осіб.

"В Херсоні зараз горять плавні. Поруч є житлові будинки з людьми. Пожежних і цивільних осіб не пускають", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планувала бліцкриг в Україні, а "спецоперація" йде за планом.

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