Херсон у вогні: місто оточила масштабна лісова пожежа, рятувальників до гасіння не пускають

Поруч з місцем загоряння знаходяться житлові будинки.
В результаті злочинних дій російської армії увечері 22 березня загорілися Херсонські плавні поблизу Херсона. Почалася масштабна лісова пожежа, полум'я підбирається до міста.
Як повідомили в Telegram-каналі Ху**ий Херсон, поруч з місцем загоряння знаходяться житлові будинки. Для ліквідації пожежі не допускають рятувальників та цивільних осіб.
"В Херсоні зараз горять плавні. Поруч є житлові будинки з людьми. Пожежних і цивільних осіб не пускають", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планувала бліцкриг в Україні, а "спецоперація" йде за планом.
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Автор: Уляна Поліщук