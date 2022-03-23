Названо місто, яке Росія атакує з новою силою - розслідувач Bellingcat

Кремль атакуватиме Україну з новою силою / УНІАН

Провал планів президента РФ Володимира Путіна по Україні і величезні втрати Росії знизили інтенсивність атак на українські міста, зокрема, і Маріуполь.

Але розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що не варто помилятися з цього приводу. За його словами, Кремль використовує перепочинок для накопичення нових сил. І незабаром почне з подвоєною жорстокістю атакувати це ж місто з метою повного захоплення.

"Так виглядає, що цей перепочинок триватиме ще 2-3 дні. Називати її перепочинком жорстоко, тому що в той же час вмирають люди, але з військової точки зору це саме це. Очікую , що через 2 дні буде дуже сильна спроба реально захопити Маріуполь повністю, а не тільки обмежити і знищувати цивільне населення. За нашими даними, це завдання, яке Путін дав Генштабу, так само, як колись було завдання взяти Київ", - зазначив Грозєв.

читайте такожРосійські зірки страшенно бояться Путіна: Дурнєв розповів про листування з друзями з країни-агресораТакож він розповів, де саме Кремль бере підкріплення для кинутих на штурм Маріуполя військ.

"Продовжується накопичення військ з 41-ї і, здається, з 30-ї армії, Південної, Східної та Центральної армій – щоб заповнити дірки", - сказав він.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планувала бліцкриг в Україні, а "спецоперація" йде за планом.

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