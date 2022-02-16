Естонська розвідка оприлюднила звіт з датами наступу РФ

Путін ще може атакувати Україну / Reuters

Естонська розвідка припускає, що Росія може зважитися на повномасштабний наступ на Україну в другій половині лютого. Про це йдеться в опублікованому звіті розвідників.

Зазначається, що нинішня чисельність російських військ навколо України є найбільшим нарощуванням сил Росією за останні 30 років.

Відомо, що МО РФ вже перекинуло до кордону понад 60 мотострілецьких і танкових батальйонів, більше 10 ракетних дивізіонів "Іскандер" і понад 30 артилерійських і реактивних артилерійських дивізіонів.

Також в розвідці Естонії стверджують, що ще близько 20 тисяч солдатів РФ перекинула в Білорусь В рамках "союзних" навчань і вперше – "Іскандери" і зенітні комплекси С-400.

"За нашою оцінкою, російські збройні сили готові почати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції знадобиться тільки політичне рішення. Якщо Росія вибере війну, рівень військової загрози в Європі підвищиться... Політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії або НАТО в довгостроковій перспективі може посилитися, якщо РФ досягне дипломатичного або військового успіху в питанні України", – йдеться в документах естонської розвідки.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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