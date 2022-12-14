ППО збила всі дрони-камікадзе, які Росія запустила по Україні - Зеленський

Терорист Росія почала ранок з атаки по Україні 13-ма іранськими дронами-камікадзе. Всі запущені російськими окупантами були збиті українськими системами протиповітряної оборони. Українцям потрібно дякувати військам ППО і не забувати про сигнали повітряної тривоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
У своєму Telegram-каналі у середу вранці, 14 жовтня, глава держави опублікував відеозвернення, в якому заявив, що, згідно з попередніми відомостями, 13 дронів-камікадзе, які окупант Росія запустила по Україні, були збиті українськими ППО.
"Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо, всі 13 збиті нашими українськими ППО. Молодець. Пишаюся", - сказав гарант.
Володимир Зеленський підкреслив, що українцям слід дякувати військам ППО і не забувати про сигнали повітряної тривоги.
Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе
Рано вранці 14 грудня в Києві в різних районах міста прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо про запуск Росії іранських дронів-камікадзе і роботу в Київській області ППО.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про вибухи в Шевченківському районі Києва та знищення 10 дронів-камікадзе в столиці та області.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про пошкодженнях двох адміністративних будівель у Києві та приватного будинку в селі Вишневе в результаті російської атаки дронами. Збитків завдали уламки запущених окупантами безпілотників.
У Київській міській військовій адміністрації також заявили, що українські війська збили 13 дронів-камікадзе.
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