РФ запустила 'шахеди' по Україні, у Києві 'приліт' в одному з районів: що відомо

Мер столиці повідомив, що відповідні служби вже слідують на місці, де стався вибух.

У Києві були вибухи в одному з районів під час повітряної тривоги/ pixabay.com, Telegram

У Києві вранці у середу, 14 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Їх було чути у різних районах міста.

Повітряну тривогу оголосили близько 6 години ранку. Після цього повідомлялося, що загроза пов’язана із дронами-"шахедами", які Росія запустила у сторону України.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині працює протиповітряна оборона.

"Київщина, ранок. Працює ППО! Важливо зараз перебувати в укриттях та безпечних місцях", – написав він Telegram.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в одному з районів міста.

"Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше – згодом", – написав він.

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Вибухів у Києві було чутно кілька, перший із них пролунав близько 06:26.

Повідомлялося, що на Київ окупанти запустили близько 10 шахедів, частину з них збили в області, частину – у столиці.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві та області знищили 10 іранських дронів.

"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-"шахедів", – написав він у Telegram.

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Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів по Україні говорить лише про те, що ворог до них готується, наголосив він.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що російські окупанти можуть завдати новий масований ракетно-бомбовий удар по Україні в будь-який момент, тому потрібно бути до цього готовими.

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