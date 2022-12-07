"До цілі долітає лише третина": експерт розповів, чому ракети Ірану не допоможуть Росії у війні

Україні буде дуже важко боротися з балістичними ракетами Ірану, проте їх точність і якість є сумнівними, вважає авіційний експерт Валерій Романенко.

Коли Іран наносив удари по військових базах США в Іраку, долетіла тільки третина ракет - експерт / pixabay, Вікіпедія,

Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети, Україна зіткнеться з серйозними проблемами. Однак навряд чи окупанти отримають суттєві переваги, оскільки якість ракет і їх точність викликають сумніви. Загарбникам буде важко використовувати їх для нанесення ударів по інфраструктурних об'єктах. Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в разі передачі Іраном Росії ракет, в України будуть проблеми. Однак отримання ракет не надасть серйозної переваги окупантам. Їхне застосування іранськими військами проти військових баз США в Іраку показало – тільки третина ракет долітає до цілі і завдає шкоди.

"Якщо Іран надасть Росії ракети, у нас будуть великі проблеми. Але складнощі спіткають і Москву. Останнє застосування цих ракет продемонструвало, що до цілей долітає – причому з великим відхиленням – лише третина ракет. Під час операції "Мученик Сулеймані", коли іранці обстрілювали базу США в Іраку, вони запустили 15 ракет. Примітно, 5 ракет не долетіли. Ще 5 влучили лише по периферії бази. І тільки 5 ракет завдали мінімальної шкоди – вони пошкодили один літак, який стояв відкрито на злітно-посадковій смузі", - зазначив експерт.

За його словами, комплексам ППО України буде дуже складно відбивати іранські балістичні ракети. Втім, їх якість вельми сумнівна.

"Втім, протистояти іранським ракетам дійсно буде дуже важко, нашим комплексам ППО складно боротися з балістичними ракетами. Але якість цих ракет є сумнівною, а росіянам буде важко їх використовувати для ударів по інфраструктурних об'єктах", - підкреслив Валерій Романенко.

Ситуація з постачанням Іраном ракет Росії

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Іран наразі не поставив Росії жодної балістичної ракети.

Китай теж поки нічого не відправив Москві. Фіксуються постачання тільки величезної кількості побутової техніки.

Німецьке видання Zeit раніше повідомило, що Росія для посилення своєї військової агресії проти України замовила в Ірану сотні дронів-камікадзе і ракет. За даними преси, російські окупанти стикаються з гострим дефіцитом снарядів і дронів.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотників і ракет до Росії", - процитували журналісти неназване джерело.

Інші новини: