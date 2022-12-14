Шкоди наробили уламки: в ОП розповіли про наслідки ранкової атаки дронами на Київ

Були пошкоджені кілька будівель, у них прилетіли уламки запущених окупантами дронів.

Наслідки ударів дронами по Києву та селі Вишневому біля столиці/ Telegram Кирило Тимошенко

Внаслідок атаки на Київ іранськими дронами були пошкоджені дві адміністративні будівлі столиці, а також приватний будинок у селі Вишневе під Києвом.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram. Він подякував за роботу силам протиповітряної оборони України.

Відомо, що такої шкоди наробили уламки запущених окупантами дронів. Люди внаслідок атаки не постраждали.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що над столицею та в області було збито уже 13 іранських безпілотників.

Журналісти місцевого телеканалу розповіли, що один з уламків потрапив у нежитлову будівлю в Києві. Внаслідок цього уламки будівлі розлетілися по вулиці. На щастя, люди не постраждали.

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У той же час українців закликають залишатися в укриттях, адже повітряна тривога триває і зберігається небезпека нових ударів дронами.

Атака на Київ іранськими дронами

У Києві вранці у середу, 14 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Їх було чути у різних районах міста. Повітряну тривогу оголосили близько 6 години ранку.

Потім мер Києва Віталій Кличко повідомив про "приліт" у Шевченківському районі міста. Він розповів, що на місце виїхали відповідні служби.

Як стало відомо, внаслідок ранкової атаки були пошкоджені дві адмінбудівлі в Києві та приватний будинок у селі Вишневе.

Після цього український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що російські окупанти запустили по Україні нову хвилю дронів. Вони рухаються з півдня. Повторних запусків з Білорусі поки що не було.

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