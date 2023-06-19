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Путін запустив розпад Росії, регіони можуть відколотися від Москви - Подоляк

Андрій Ганчук
19 червня 2023, 08:40 оновлено 19 червня, 08:47
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Країна-агресор Росія повинна стати більш компактною країною з меншою територією і менш глобальною позицією, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк.
Подоляк, розпад РФ
План Путіна - розвів класичної імперської Росії, - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Директор держави-окупанта Росії Володимир Путін не розуміє, що відбувається і запустив процес розпаду своєї країни. У перспективі Росія повинна стати більш компактною і набагато менш впливовою. Деякі регіони можуть вийти з її складу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що дії Путіна, який знаходиться в інформаційному вакуумі, прискорять розпад агресора РФ. Його план – "руйнування класичної імперії".

"Це не те, що ми "дочекаємося", це знову ж історичний процес, який просто буде прискорений цими діями Путіна. Що Путін запустив? Я так розумію, що план Путіна включає в себе руйнування класичної імперської Росії. Тобто він несвідомо це зробив. Але безумовно, коли ти знаходишся в такій бульбашці, коли ти не розумієш, що відбувається в світі, хто на яких ресурсах сьогодні знаходиться, то автоматично запускаєш процес руйнування невідповідної логістики своєї країни – заявам, які ти робив від імені цієї країни", - зазначив Подоляк.

За його словами, Росія повинна пройти шлях перетворень, який передбачає територіальну компактність. Деякі етнічні регіони можуть вийти з її складу.

"Це не питання розпаду, це питання трансформації Росії. Росія повинна бути набагато більш компактною країною, займати набагато меншу глобальну позицію. Відповідно, низка етнічних регіонів може від'єднатися – це те, що не було зроблено в 1991 році", - вважає чиновник.

Також радник керівника Офісу глави держави додав, що Росія в майбутньому втратить свій вплив на світовій політичній арені.

"Буде країна зовсім іншого рівня, вона вже не буде в G8, G20, навряд чи вона буде у Раді Безпеки ООН, навіть незважаючи на те, що це ядерна держава. Напевно, буде якийсь інший механізм", - підкреслив Михайло Подоляк.

Розпад Росії

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що процес розпаду Росії вже пішов. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко припустив, що на Росію чекає період напіврозпаду, після чого буде і розпад. Тригером стануть успіхи ЗСУ на полі бою. Якщо не буде розпаду, в РФ зміниться політичний режим.

Полковника запасу, військовий експерт Роман Світан зробив прогноз, згідно з яким розпад Росії вже починається. На думку Світана, ополченці в Бєлгородській області можуть дійти до Бєлгорода, а згодом суверенні держави, ймовірно, з'являться як мінімум у Курській, Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і на Кубані.

Дивіться відео, в якому Тука розповів, що вирішили у Кремлі щодо Путіна:

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