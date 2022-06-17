Путін не налаштований на самогубство - перемога України не призведе до ядерної війни - Кулеба

Росіяни самі поширюють тему, що Путін загнаний в кут, щоб послабити підтримку України з боку Заходу - Кулеба / УНІАН

Кульмінацією війни Росії проти України стане знищення ЗСУ російської артилерії за допомогою зброї від Заходу. Тоді ситуацію буде переломлено на користь Києва по всій лінії фронту. Перемога над Москвою не призведе до ядерної війни, оскільки глава Кремля Володимир Путін не налаштований на самогубство. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Foreign Affairs, дипломат розповів про те, що українська держава повинна якомога швидше отримати достатньо одиниць важких озброєнь від Заходу, щоб переломити ситуацію на свою користь.

читайте такожЗахід має право подарувати Україні ядерну зброю, щоб вона захистилася від нападу РФ – Сікорський"Ключовий момент настане, коли наші збройні сили за допомогою наданих Заходом систем залпового вогню знищать російську артилерію, переломивши ситуацію на користь України по всій лінії фронту. Після цього наші війська прагнутимуть відвойовувати шматки землі, змушуючи росіян відступати то там, то тут",- сказав міністр.

На його думку, перемога України над Росією на полі бою не призведе до ядерної війни. Хоча, деякі держави західного світу, які стурбовані таким можливим сценарієм, остерігаються надавати Києву серйозну допомогу. Лідери західних держав вважають, що Путін може піти на розширення меж військової агресії.

Однак, вважає Кулеба, Путін не націлений на самогубство, тому перемога України не призведе до ядерної війни.

"Але Путін не налаштований на самогубство; перемога України не призведе до ядерної війни. Такі побоювання можуть свідомо підігріватися самим Кремлем у стратегічних цілях. Путін - майстер газлайтингу, і я впевнений, що самі росіяни поширюють занепокоєння про загнаного в кут Путіна, щоб послабити підтримку Заходу Україні", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що РФ може піти на сценарій застосування тактичної ядерної зброї. Як вважає глава держави, світові політики вже готуються до такого можливого варіанту розвитку подій. Загрози Москви можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Путіна відсторонить від влади "саме життя", а на Росію в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На думку Данілова, Москву слід позбавити, у тому числі, і ядерної зброї.

17 червня глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія, мовляв, не погрожує ядерною зброєю. Однак країна-агресор застосує таке озброєння у разі нібито загрози своєму суверенітету.

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