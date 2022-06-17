УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Путін не налаштований на самогубство - перемога України не призведе до ядерної війни - Кулеба

17 червня 2022, 21:27

Україні потрібно якнайшвидше отримати важку зброю від Заходу, щоб переломити ситуацію на Донбасі на свою користь, сказав Дмитро Кулеба.

Путін, Кулеба
Росіяни самі поширюють тему, що Путін загнаний в кут, щоб послабити підтримку України з боку Заходу - Кулеба / УНІАН

Кульмінацією війни Росії проти України стане знищення ЗСУ російської артилерії за допомогою зброї від Заходу. Тоді ситуацію буде переломлено на користь Києва по всій лінії фронту. Перемога над Москвою не призведе до ядерної війни, оскільки глава Кремля Володимир Путін не налаштований на самогубство. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Foreign Affairs, дипломат розповів про те, що українська держава повинна якомога швидше отримати достатньо одиниць важких озброєнь від Заходу, щоб переломити ситуацію на свою користь.

читайте такожЗахід має право подарувати Україні ядерну зброю, щоб вона захистилася від нападу РФ – Сікорський"Ключовий момент настане, коли наші збройні сили за допомогою наданих Заходом систем залпового вогню знищать російську артилерію, переломивши ситуацію на користь України по всій лінії фронту. Після цього наші війська прагнутимуть відвойовувати шматки землі, змушуючи росіян відступати то там, то тут",- сказав міністр.

На його думку, перемога України над Росією на полі бою не призведе до ядерної війни. Хоча, деякі держави західного світу, які стурбовані таким можливим сценарієм, остерігаються надавати Києву серйозну допомогу. Лідери західних держав вважають, що Путін може піти на розширення меж військової агресії.

Однак, вважає Кулеба, Путін не націлений на самогубство, тому перемога України не призведе до ядерної війни.

"Але Путін не налаштований на самогубство; перемога України не призведе до ядерної війни. Такі побоювання можуть свідомо підігріватися самим Кремлем у стратегічних цілях. Путін - майстер газлайтингу, і я впевнений, що самі росіяни поширюють занепокоєння про загнаного в кут Путіна, щоб послабити підтримку Заходу Україні", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Дивіться відео ТСН – чи готовий Путін застосувати ядерну зброю проти України

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що РФ може піти на сценарій застосування тактичної ядерної зброї. Як вважає глава держави, світові політики вже готуються до такого можливого варіанту розвитку подій. Загрози Москви можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Путіна відсторонить від влади "саме життя", а на Росію в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На думку Данілова, Москву слід позбавити, у тому числі, і ядерної зброї.

17 червня глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія, мовляв, не погрожує ядерною зброєю. Однак країна-агресор застосує таке озброєння у разі нібито загрози своєму суверенітету.

Главред рекомендує:

МЗС України Володимир Путін Дмитро Кулеба новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:18

"Прибуває вчасно": Шольц висловився щодо постачання зброї для битви за Донбас

21:56

Дмитро Комаров віддає свій елітний "крайслер" на допомогу Україні: "На всю країну лише дві таких"

21:27

Путін не налаштований на самогубство - перемога України не призведе до ядерної війни - КулебаВідео

21:11

БМП, автомати, шоломи і бронежилети : Словенія передала Україні все, що могла - міністр оборони

20:55

"20 тисяч загиблих": у Маріуполі окупанти святкували та волали пісні в караоке

Реклама
20:40

"Організм буквально здає": українська співачка розповіла про термінову госпіталізацію

20:40

Вріже нестерпна спека: синоптики дали прогноз на липеньВідео

20:34

Поплив вітатись із "Москвою": у Чорному морі затонув російський буксир "Василій Бех"Відео

20:17

Вступ до Євросоюзу - суверенна справа України, влади та українського народу - ПутінВідео

20:15

"Не погрожуємо, але застосовуватимемо": Путін про погрози використання ядерної зброїВідео

20:10

Прикмети на 19 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:48

"Нас поставили перед фактом": в Україні жорстко відреагували на відмову проводити Євробачення-2023Відео

19:48

Здійснення бажань і підтримка вищих сил: 4 знакам потужно підфартить до кінця червня

19:47

Чому є загроза, що Росія захоплюватиме нові українські територіїПогляд

19:40

Війна з Росією та спецпроцедура для України: експертка оцінила шанси на швидкий вступ до ЄСВідео

19:32

У мирний час Україна не стала б кандидатом на членство в ЄС - МакронВідео

19:20

"Не вийшло": Путін висловився про чутки щодо своєї скорої смерті

18:53

На порядку денному вступу України до ЄС немає: Києву треба виконати безліч вимог – експертВідео

18:49

Як зараз виглядає зірка 90-х - 73-річний співак Левко ДуркоВідео

18:46

Українські військові можуть тренуватися в Британії: Джонсон звернувся до Зеленського з пропозицієюВідео

Реклама
18:36

Кулеба розповів, коли Путін може погодитися на переговори із Зеленським

18:21

Кидають своїх в бою: з війни в Україні тікають російські командири-офіцери - перехоплення СБУВідео

17:48

Експерт з євроінтеграції Ірина Сушко: "Скорочених процедур та швидкого членства в ЄС не буде"

17:46

Вступ в ЄС - не інтеграція до НАТО: у Путіна відреагували на рішення Єврокомісії щодо УкраїниВідео

17:38

Джонсон вдруге приїхав до Києва і зустрівся із ЗеленськимВідео

17:24

"США - посланці Господа": Путін несе нову нісенітницю, знову звинувачуючи ЗахідВідео

17:16

Путін назвав причину війни проти УкраїниВідео

16:54

"Європі загрожує хаос": Байден заявив, що Путін не зупиниться на УкраїніВідео

16:44

Лукашенко погрожує вдарити по Києву, якщо ЗСУ "нападуть" на Білорусь та "атакують" завод у МозиріВідео

16:43

"Ліве вухо не чутиме": відомого телеведучого контузило

16:37

Гірка пігулка до солодкої цукерки: чи чекати Україні неприємних сюрпризів від ЄвросоюзуПогляд

16:31

Анна Богдан показала, з ким спить після розставання з Заливако

16:29

Телемарафон Embrace Ukraine: найактивніший благодійник отримає прапор України з підписом Зеленського

16:07

"На міну наїхав, ногу відірвало": окупант розповів батькові моторошні реалії війни в УкраїніВідео

15:53

Україна офіційно впровадила візовий режим з РосієюВідео

15:50

"Прийшов час дати чіткі зобов'язання": у Німеччині розкритикували Шольца через зброю для УкраїниВідео

15:42

Лукашенку "наснилося", що Польща хоче "відтяпати" західну Україну: "нам доведеться реагувати"Відео

15:34

В РФ знайшли мертвим ексглаву "Росозброєння"

15:26

Людей били і катували струмом: українці розповіли про жахи російської "фільтрації" у Маріуполі

15:14

Макрон, Шольц та Драгі не змушували Зеленського йти на переговори з Путіним - НикифоровВідео

Реклама
15:13

Україна попливе: синоптики попередили про атаку потужних гроз і зливВідео

15:09

"Це величезні гроші!": у Держдумі закликають росіян здавати пляшки

15:02

Що дасть Україні статус кандидата в Євросоюз: у Кабміні пояснили перевагиВідео

14:52

Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували окупанта, який називав себе "господарем" українців

14:37

Як не допустити перетворення Байдена на Шольца через страх перед ПутінимПогляд

14:12

Чотири області України окупанти можуть посилено атакувати авіацією – військовий аналітикВідео

14:11

Прикмети на 18 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:08

Україна повинна виконати план дій для початку переговорів про вступ до ЄС: деталі - ЄрмакВідео

13:54

Євробачення-2023 пройде не в Україні

13:40

Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: неймовірний рецептВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти