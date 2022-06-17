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Плани Путіна про напад на Україну злив США "кріт", вище рівня Лаврова - Грозєв

17 червня 2022, 05:00

Про плани Росії піти масштабною війною проти України знали близько 20 осіб, сказав Христо Грозєв.

Путін, російські військові, військові рф, армія рф
Плани Москви передала американцям людина, вище рівня Лавров - Грозєв / Reuters

Інформацію про намір Росії піти повномасштабною війною проти України передав США російський шпигун-високопосадовець зі статусом вище міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Інших варіантів отримання таких відомостей не було. Серед військових РФ про заплановану Москвою війну знали близько 20 осіб, один з них, швидше за все, і є "кріт". Про це заявив розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

У інтерв'ю він розповів про те, що Вашингтон отримав відомості про готовність російських військ до широкомасштабного військового вторгнення в Україну від шпигуна, статус якого вище, ніж у глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

читайте також"Відчули втрати на собі": генералітет РФ саботує війну проти України – Грозєв"Цього можна досягти, тільки маючи "крота" на найвищому рівні або якесь супертехнологічне рішення, про яке ще ніхто не знає. Тому що якби воно було відомо, то силовики б ухвалили рішення, заходи, щоб його якось нейтралізувати. Для мене, швидше за все, це комбінація обох (варіантів), але ведучим тут повинен бути все ж таки високопоставлений "кріт", який зміг їм описати переконливо те, що інакше здавалося б нелогічним. Це людина вище Лаврова. Я абсолютно впевнений, що Лавров не знав про вторгнення", - вважає Грозєв.

Також Христо Грозєв підкреслив, що серед військових РФ про плани Путіна знали близько 20 осіб. Ймовірно, американський "кріт" - хтось серед цих людей.

Нагадаємо, в травні журналіст-розслідувач Христо Грозєв говорив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не знав про підготовку Москви до повномасштабної війни проти України. За його словами, Лавров припускав посилення бойових дій на Донбасі. Як вважає Грозєв, російські політики і чиновник, через те, що не знали планів Кремля, на рівні своєї риторики зараз виглядають непереконливо.

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Також Грозев розповідав, що між політичною владою, армією і спецслужбами РФ існує конфлікт. Зокрема, одна частина силовиків не підтримує війну, а інша звинувачує п'яту службу ФСБ у провалі військових дій проти України.

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Володимир Путін Bellingcat Сергій Лавров війна Росії та України
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