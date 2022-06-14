Путін зібрався захопити всю Україну, проте план приречений на провал – Міноборони США

На Путіна очікує провал планів щодо захоплення України - Міноборони США / Reuters, depositphotos.com

Немає жодних сумнівів у тому, що президент Росії Володимир Путін, як і раніше, ставить завдання захоплення всієї території України. Однак агресору не вдасться реалізувати такий план. Втім, окупаційна російська армія може отримати переваги на певних напрямках. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Кал.

Як повідомляє TheGuardian, він сказав про те, що у Сполучених Штатів немає сумнівів щодо планів Путіна – він має намір захопити всю територію української держави. Але навряд чи вийде їх реалізувати.

читайте такожДоля України - повертати і зміцнювати: Зеленський розніс посягання Путіна на українські землі"Я все ще вважаю, що у нього ще є плани на значну частину України, якщо не на всю країну. Тим не менш, я не вважаю, що він зможе досягти цих цілей", - зазначив Кал.

При цьому він підкреслив, що війська Росії можуть досягти тактичної переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю територію української держави все ж не вдасться.

Війна Росії проти України

У Головному управлінні розвідки раніше заявили, що у РФ є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії росіян залежатимуть від обстановки на фронті. Унаслідок невдач вони переглядають свої завдання кожні 30 днів. Росія, як і раніше, має намір захопити українську державу, і може перекинути на війну ще 40 батальйонних тактичних груп.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що він готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, якщо Росія дійсно готова завершити війну, такі перемовини можливі. Зеленський готовий до формату, який припускатиме припинення бойових дій і виведення російських військ з українських територій.

Президент Зеленський попередив, що Росія може напасти на Захід у тому випадку, якщо їй вдасться окупувати Україну. Як стверджує гарант, західний світ повинен наслідувати приклад Києва і продемонструвати силу.

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