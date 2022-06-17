Путін назвав причину війни проти України

Путін / Reuters

Війна Росії проти України почалася у зв'язку з небажанням заходу домовлятися про гарантії безпеки для Москви. Про це заявив президента Росії Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

За словами диктатора, сьогодні нібито ламаються і дають збої міжнародні інститути і гарантії безпеки.

"Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання. Досягти з ним будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. У ситуації, що склалася на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення спеціальної військової операції було вимушеним, важким, безумовно, але вимушеним і необхідним. Це рішення суверенної країни, у якої є безумовне право, засноване, до речі кажучи, на Статуті ООН, відстоювати свою безпеку", - заявив Путін.

Він також зазначив, що "всі завдання спецоперації будуть вирішені завдяки героїзму" російських військових.

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Україна готова нанести удар по Кримському мосту

Секретар РНБО Олексій Данілов у квітні говорив, що Україна готова нанести удар по Кримському мосту. Ворог використовує естакаду для перекидання своїх військових сил.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - зазначав чиновник.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, вибухнув заявою про те, що слова Данілова про готовність України вдарити по Кримському мосту, мовляв, трактуються Москвою як "анонс теракту". Російська держава нібито збирається провести "правову оцінку" для "подальшого покарання".

Як вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, Кримський міст - це стратегічна споруда, яку росіяни прикривають таким чином, що його не можна знищити. За його словами, там мінімум дві бригади ППО, наряд сил в повітрі і протиповітряна система, що прикриває кораблі. Чиновник підкреслив, що якби була така можливість, Україна давно б знищила даний об'єкт.

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