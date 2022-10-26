Путін клянчить перемовини з Україною: президент Гвінеї-Бісау передав Зеленському "сигнали Кремля"

Зеленський пояснив позицію України щодо можливості проведення перемовин з Росією / скріншот facebook.com/zelenskiy.official

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сіссоко, який 25 жовтня провів зустріч з директором Росії Володимиром Путіним, передав президенту України Володимиру Зеленському так званий "сигнал" про те, що Москва нібито хотіла б "налаштувати мости і діалог" з Києвом. Український гарант у відповідь на такі слова заявив, що Путін використовує риторику щодо "діалогу" тільки для російської аудиторії і країн, які ще не ізолювалися від агресора.

Під час спільного брифінгу у середу, 26 жовтня, Зеленський розповів про те, що Сіссоко передав йому слова Путіна про нібито наміри Москви говорити з Києвом. За словами Зеленського, навряд чи можна говорити про діалог в ситуації, коли країна-агресорка працює над ескалацією війни.

"Він сказав, що Росія хоче налаштувати мости і діалог. Я сказав президенту Гвінеї-Бісау, що ми маємо. Це дуже важливо. Я сказав, що мости між тими чи іншими державами... треба ж, щоб інфраструктуру не підривали. Тоді про щось у майбутньому можна буде говорити. І з ким говорити", - сказав Зеленський.

За словами українського гаранта, Росія також, мовляв, прагне до розблокування відносин двох держав. Президент вважає, що такі розмови слід починати хоча б з деблокади Чорного моря.

"Потрібно ж з якогось розблокування починати. Останнім часом, знаєте, всі говорять про якусь "брудну" бомбу. Так вся ця риторика йде саме від російської сторони. Загроза саме від них. Вони окупували нашу атомну станцію, загрожують підривом гідроелектростанції і тому подібне. Ми маємо те, що маємо", - зазначив глава Української держави.

Президент Зеленський пояснив, що для діалогу має бути присутня повага. Йдеться про повагу до територіальної цілісності, суверенітету та кордонів України. Наразі цього немає.

Як підкреслив Володимир Зеленський,"бажання" Путіна говорити з Україною – це, скоріше, спеціальна риторика, яка спрямована на російське суспільство і аудиторію держав, які поки ще не ізолювалися від Росії.

Перемовини України та Росії

Господар Кремля Володимир Путін 30 вересня вирішив підписати папірці і заявив про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Після цього він, мовляв, "закликав Україну до перемовин". Причому про анексовані території Путін говорити не збирався. Київ він закликав, мовляв,"скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський у відповідь підписав заявку на вступ України до Північноатлантичного альянсу в рамках прискореної процедури. При цьому Зеленський підкреслив, що Україна з Путіним не вестиме жодних перемовин.. Діалог відбудеться тільки з новим керівництвом РФ.

4 жовтня президент Зеленський поставив крапку в політичному діалозі з Росією. Він ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким Україна ні про що з Путіним домовлятися не буде.

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