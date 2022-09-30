"Будемо говорити з новим президентом": Зеленський зробив заяву про переговори з РФ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Російською Федерацією, але тільки за правління нового президента.

Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах.

"Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але з іншим президентом", - сказав Зеленський.

Путін вимагає переговорів

Раньше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також 30 вересня після оголошення анексії українських територій Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Переговори України та Росії: що пропонують у Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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