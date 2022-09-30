Путін зажадав Україну скласти зброю і запропонував переговори після оголошення анексії

Путін / скріншот

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня після оголошення анексії українських територій запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

"Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь і повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це не раз було сказано. Але вибір в Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить", - заявив Путін.

Фейкові "референдуми"

Глава Кремля заявив, що фейкові результати "референдумів" нібито волевиявленням самих жителів територій цих чотирьох областей.

"Київ повинен шанобливо ставитися до вибору "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, тільки таким може бути шлях до миру", - говорить Путін.

Нагадаємо, як і очікувалося сьогодні, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу-звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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