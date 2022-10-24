У Путіна влаштували істерику через Україну: скаржаться, що світ не вірить у фейк про "брудну бомбу"

Пєсков повторив вигадку Кремля про нібито "наявність в України брудної бомби" і "плани її застосувати" / Колаж УНІАН

Рупор директора країни-агресорки Росії Дмитро Пєсков продовжив тиражування російської пропаганди про те, що в України, мовляв, "є брудна бомба", яку Київ нібито "готовий застосувати". Мовляв, "загроза в наявності", а вірити в це чи ні – "справа Заходу".

Як повідомляє РБК, він розповів про те, що Москві не вірять ані США, ані Франція, ані Великобританія щодо якби наявності в Україні "брудної бомби" та "намірів" її застосувати.

Водночас, стверджує представник Кремля, "загроза в наявності", а вірити цьому чи ні, мовляв, справа західного світу.

"Справа в тому, що їх недовіра до інформації, яка була передана російською стороною, не означає, що припиняє існувати загроза застосування такої "брудної бомби". Загроза очевидна. Ця інформація була доведена до відома співрозмовників міністром оборони, далі вже їхня справа - вірити чи не вірити", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в України

Міністр оборони країни-окупантки РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував главам Міноборони Великобританії, США, Франції та Туреччини. Під час бесіди він розповів їм про вигаданий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, жодної "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про "нацизм","розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Росія може сама готуватися до застосування брудної бомби. Саме тому Москва звинувачує в цьому Київ.

Президент Володимир Зеленський припустив, що дзвінки Шойгу можуть бути підготовкою Росії до провокації і ескалації війни.

Світу слід максимально жорстко відреагувати на такі заяви. Зеленський підкреслив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це Москва.

Дивіться відео ТСН - чому ніхто не вірить у фейк Росії про "брудну бомбу України"

Інші новини: