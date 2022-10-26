НАТО вдарить по РФ, якщо Путін застосує "брудну бомбу": експерт пояснив наслідки

НАТО вдарить по РФ, якщо Путін застосує "брудну бомбу"/ УНІАН, Reuters, Facebook Мусієнко

Якщо російський диктатор Володимир Путін застосує "брудну бомбу" проти України, це потягне за собою відповідь Північноатлантичного альянсу.

НАТО у відповідь може вдарити по російських військових об’єктах. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду.

Це можливо пришвидшило б деокупацію українських територій. Проте занадто великою ціною, адже внаслідок застосування такої зброї постраждає багато людей.

"Але це матиме і наслідки, бо передбачатиме втрату найдорожчого – життя людей (у тому числі – мирних громадян)", – зазначає Мусієнко.

Проте зупинити опір українців Росії таким чином не вдасться. Навпаки, такі дії Кремля ще більше розв’яжуть руки як Україні, так і закордонним партнерам. Адже по суті будуть зняті застороги як щодо моральних зобов’язань України, так і щодо невтручання НАТО задля уникнення провокації ескалації.

"Відповідно, контрзаходи проти Росії теж будуть вжиті. З іншого боку, військовий потенціал Росії на окупованих територіях України буде значно послаблений, якщо не знищений повністю за допомогою ударів НАТО та українських військ", – зазначає експерт.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в Україні

Нагадаємо, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував главам Міноборони Великобританії, США, Франції і Туреччини і розповів вигаданий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Пізніше Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу". Він зазначив, що українським військовим вдалося зірвати спецоперацію РФ щодо поширення фейку про застосування Україною такої зброї. При цьому він зазначив, що РФ могла говорити про таку бомбу, щоб потім використати її проти України і звинуватити Українську державу.

У США заявили, що не фіксують жодних ознак того, що Росія вирішила застосувати проти України ядерну, біологічну чи хімічну зброю, зокрема, так звану "брудну бомбу".

Раніше Мусієнко зазначав, що Росія може застосувати "брудну бомбу" для удару по Україні. Це може статися в Херсоні. Російські окупанти можуть закласти бомбу з детонатором і підірвати її після свого відходу із зони ураження. Але Каховську ГЕС окупанти поки не будуть підривати.

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