Путін готовий погодитися на перемир'я: Bloomberg дізнався умови

Росія наполягатиме на своїх умовах.

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Путін готовий погодитися на перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Росія готова на припинення вогню

Які умови висунув Путін

Російський диктатор Володимир Путін готовий обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови прогресу в досягненні остаточного мирного врегулювання.

За інформацією видання Bloomberg, це перший сигнал про позитивну відповідь на заклик президента США Дональда Трампа до припинення вогню, - досі Путін говорив, що йому потрібне не перемир'я, а "міцний мир".

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"Для того, щоб погодитися на припинення бойових дій, необхідне чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди, сказали двоє людей, знайомих із цим питанням. Росія наполягатиме, зокрема, на визначенні параметрів можливої миротворчої місії, включно з угодою про те, які країни візьмуть у ній участь, сказала інша людина, знайома з питанням", - пише Bloomberg.

Росія також заявила, що не прийме присутність військ НАТО на українській території, відкинувши пропозицію європейських країн щодо створення "коаліції охочих" для спостереження за будь-якою мирною угодою.

Водночас РФ не заперечує проти того, щоб такі країни, як Китай, які були нейтральними в конфлікті, розміщували свої сили в Україні, заявили два джерела видання.

Переговори США з РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 лютого, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулися переговори представників США і Росії. Вони тривали близько 4,5 годин.

Відомо, що спочатку ці переговори планували провести в тристоронньому форматі - за участю України, Росії та США. Однак американська і російська сторони наполягли на зустрічі без представників Києва.

Також Росія і США проводили переговори в Стамбулі. Однак Україна не була проінформована про це.

Наступний раунд переговорів між Україною та США відбудуться у вівторок, 11 березня. Про це повідомила кореспондент Fox News Джекі Генріх.

Відомо, що в цих переговорах візьмуть участь глава Офісу президента США Андрій Єрмак, держсекретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

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