Команда Трампа провела таємні переговори з Порошенком і Тимошенко - Politico

Чиновники адміністрації Трампа пропонували Зеленському піти у відставку, якщо він не погодиться повністю з планом США щодо припинення війни.

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Команда Трампа провела таємні переговори з Порошенком і Тимошенко / колаж: Главред, фото: facebook.com, Юлія Тимошенко, facebook.com/petroporoshenko

Що написано в матеріалі Politico:

Зеленський популярніший за Тимошенко і Порошенка

І Тимошенко, і Порошенко - проти проведення виборів до закінчення війни

Члени команди президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з деякими з головних політичних опонентів нинішнього українського президента Володимира Зеленського. Про це пише Politico з посиланням на джерела з оточення Трампа.

Зокрема, топ-посадовці Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко і високопоставленими членами партії Петра Порошенка. Дискусії були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

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Помічники Трампа впевнені, що Зеленський втратить усі голоси через втому від війни та суспільне невдоволення з приводу корупції. Однак, останнє опитування показало, що Зеленський, як і раніше, впевнено лідирує в перегонах за посаду президента.

Офіційна лінія адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Але поведінка Трампа і його чиновників свідчить про зворотне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він "диктатор без виборів", а директор Національної розвідки Тулсі Габбард неправдиво звинуватила Київ у скасуванні виборів.

"Хоча команда Трампа може сподіватися, що вибори потоплять Зеленського, він усе ще набагато популярніший за Тимошенко і Порошенка", - констатувало видання.

Видання зазначило, що в опитуванні, проведеному британським соціологічним центром Survation цього тижня, 44% заявили, що підтримають Зеленського на посаду президента. Його найближчим суперником, який відстає від нього більш ніж на 20%, є Валерій Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії. Лише 10% підтримали Порошенка, а Тимошенко отримала лише 5,7% підтримки.

Видання зазначило, що ключ до всіх планів, які обговорюються за закритими каналами, полягає в проведенні президентських виборів після тимчасового припинення вогню, але до початку мирних переговорів. Ідею дострокових президентських виборів також просуває Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського.

І Тимошенко, і Порошенко публічно виступали проти проведення виборів до закінчення війни, як і мер Києва Віталій Кличко. Проте, "люди Порошенка і Тимошенко розмовляють з командою Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими було б легше працювати. І людей, які погодяться на багато чого з того, на що не погоджується Зеленський", - прокоментував виданню провідний республіканський експерт із зовнішньої політики на умовах анонімності.

При цьому видання зазначило, що у самої Тимошенко коментувати факт переговорів із командою Трампа відмовилися. А прес-служба Порошенка відповіла так: "Наша мета - не просувати вибори, а забезпечити вільні та чесні конкурентні післявоєнні післявоєнні вибори в нашій країні".

Журналісти зазначили, що протягом кількох днів посадовці адміністрації Трампа пропонували Зеленському піти у відставку, якщо він не погодиться повністю з планом США щодо швидкого припинення війни, навіть якщо це потребуватиме великих поступок з боку України.

Вибори в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, вибори в Україні можуть відбутися тільки після завершення воєнного стану, однак для цього необхідно усунути загрози національній безпеці. Нардеп Федір Веніславський наголосив, що окупація частини територій, перебування мільйонів українців за кордоном і відсутність належних умов безпеки унеможливлюють проведення виборів.

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що вибори під час війни можуть підірвати боєздатність ЗСУ та стати інструментом для дестабілізації з боку Росії.

Крім того, глава держави поки що не визначився щодо своєї участі в наступних виборах. За його словами, рішення залежатиме від ситуації в країні та завершення війни.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нагадав, що під час війни голосування неможливе. Вибори в Україні можливі не раніше, ніж через шість місяців після завершення воєнного стану.

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