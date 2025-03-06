Переговори України та США: відома дата і місце проведення

Українську делегацію представлятиме глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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- Переговори відбудуться наступного тижня
Наступного тижня відбудуться переговори між Україною та США. Вони відбудуться у вівторок, 11 березня. Про це повідомила кореспондентка Fox News Джекі Генріх.
Відомо, що в цих переговорах візьмуть участь глава Офісу президента США Андрій Єрмак, держсекретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц.
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"Рубіо, Віткофф, Волтц вирушать у вівторок до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема Єрмаком", - написала Джекі Генріх.
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