У Росії є тільки дві опції: експерт розповів про складне становище Путіна

На думку експерта, зараз час працює проти Росії.

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Росія втрачає свої сили / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Ракетний терор Росії зменшився

Абсолютно очевидно, що Росія видихається

Путін опинився в складному становищі

У країни-агресора Росії є тільки дві опції: вона або воює, або починає розповідати про "добру волю" і про те, що вона нас береже. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, зараз ракетний терор зменшився, і це заслуга України.

"СБУшники рознесли Енгельс, де були стратегічні запаси палива, б'ють по НПЗ. Менше стали літати і стратегічні бомбардувальники. Це свідчить про дві речі: або постало питання палива, тому що Росія вже не може виробляти авіапаливо в такій кількості, як раніше, через санкції, тому що обладнання зношується, а також плюс Україна б'є, або справа в ресурсі літаків", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що за зведеннями абсолютно очевидно, що Росія видихається.

"Далі це питання стане наріжним каменем. Поки що Україна не вирішила питання з КАБами. Якщо воно вирішиться, то росіяни задихнуться. Крім того, час працює проти Росії: по нафті її тиснуть, економіка не в найкращому стані, плюс б'є Україна, і б'є системно", - вважає Загородній.

На його думку, Путін опинився в складному становищі.

"Він так вискочив з ідеєю про рідкісноземельні метали, які став пропонувати Трампу, що (здивувались, - ред.) відразу кілька прошарків. Насамперед - військові, які скажуть, що не зрозуміли, за що тоді воювали, за що поклали стільки людей? Щоб Трампу віддати рідкоземельні метали? Крім того, Китай. Ніхто не приховує, що Росію хочуть відірвати від Китаю. Китайці тут теж можуть сказати: "Зачекайте, це не те, що ми задумували. Цей Техас грабувати будемо ми!". І американці незабаром зрозуміють, що Росію неможливо відірвати від Китаю", - підсумував експерт.

Дивіться відео інтерв'ю з Тарасом Загороднім, у якому він розповів про наслідки конфлікту Трампа і Зеленського:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін написав, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже на всіх рівнях війна стала для нього катастрофою.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що країна-агресор Росія тестує в Україні новий тип війни - війну на виснаження, коли удари спрямовані не лише на військові цілі, а й на енергетику та цивільну інфраструктуру.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не змінював своїх вимог для завершення війни проти України. У РФ надалі будуть вимагати відмови Києва від українських територій та скорочення армії.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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