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"Зеленського дотиснули": експерт про сценарій підготовки мирних переговорів

Олексій Тесля
5 березня 2025, 19:53
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Жодна країна Європи не готова до масштабного протистояння з РФ, упевнений Валерій Клочок.
Валерій Клочок, українські військові
Валерій Клочок прокоментував підготовку мирних переговорів / 54 окрема механізована бригада, Facebook В.Клочок

Головне:

  • Європа прагне замиритися, щоб виграти час для переозброєння
  • Жодна країна Європи не готова до масштабного протистояння з РФ

Умови США щодо припинення війни передбачають певні поступки з боку України, заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Формально, ймовірно, не буде юридичного визнання російських територіальних придбань, тому що навіть Європа навряд чи на це піде. Але факт залишається фактом: Україну намагаються дотиснути", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що жодна країна Європи не готова до масштабного протистояння з РФ.

"Якщо справа дійде до великої війни, вони не протримаються три роки, як це зробила Україна. Вони впадуть набагато швидше. Тому зараз Європа прагне замиритися, щоб виграти час для переозброєння", - зазначив він.

Водночас аналітик вважає, що владі дуже складно буде пояснити українцям, заради чого велася війна, чому були такі втрати, такі жертви і чому війну не зупинили, наприклад, ще 2022 року.

"Я бачу, що фактично Зеленського дотиснули. Він зробив заяви про готовність до відновлення діалогу з Трампом, підписання угоди тощо. Він розуміє, що підтримка необхідна, але додає, що це має відбуватися з урахуванням українських інтересів. Однак ці слова - загальні фрази", - додав Клочок.

Дивіться відео - інтерв'ю Валерія Клочка:

Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. Як зазначив Реткліфф, він "із нетерпінням чекає на скасування паузи та співпрацю з Україною на шляху до миру".

Нагадаємо, у Трампа пов'язали відновлення допомоги Україні з ходом переговорів. США обговорюють з Україною дату, місце і склад команд для можливих переговорів.

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог з Москвою.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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війна Росії та України Валерій Клочок
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