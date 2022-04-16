Провал планів Росії і новий удар ЗСУ: генерал розкрив тактику Путіна щодо України

Путін на нараді сказав генералам, щоб не жаліли солдатів, але берегли техніку – Романенко / Reuters

Керівництву Росії наразі не вдається досягти результатів щодо України, які поставила для себе Москва. Прихована мобілізація і призов строковиків проблеми не вирішують. Президент країни Володимир Путін на нараді з керівництвом силовиків сказав, щоб солдатів не жаліли, але берегли військову техніку. Окупаційні війська вже три тижні намагаються сформувати наступальне угруповання, але нічого не виходить. Третину військового потенціалу Росії українські війська вже знищили, слід готуватися до розтрощення ще двох третин. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що дії Москви наразі безрезультатні. Прихована мобілізація і призов строковиків ситуації не змінюють. З технікою присутні проблеми. Путін на нараді з силовиками вже дав їм команду, щоб не шкодували солдатів, але берегли військову техніку.

читайте такожПоразка Росії на Донбасі і повалення Путіна до 9 травня: політолог назвав сценарій війни в Кремлі"Ані прихована мобілізація, ані призов недосвідчених військовослужбовців строкової служби, не допомагають. З технікою проблеми. На нараді, яку Путін приводив більше тижня тому з керівним складом силових структур, було сказано, що солдатів не жаліти. Це ще жуковський підхід", який пройшов радянські часи і є наразі в Збройних силах РФ. А щодо техніки - бути дуже обережними, зберігати, тому що відновити фактично під час війни неможливо", - розповів Романенко.

Також він додав, що загарбники протягом 3 тижнів намагаються сформувати ударне угруповання, але поки що у них нічого не виходить. Третину військового потенціалу РФ війська України вже знищили, слід готуватися до розтрощення ще двох третин.

"Треба готуватися до опору і знищення ще двох третин військового потенціалу від тієї навали, яка прийшла до нас 24 лютого. Третину ми вже знищили", - підкреслив Ігор Романенко.

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Наступ Росії на Донбасі

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив заяву про те, що Росія має намір оточити ЗСУ на Донбасі. Як вважає міністр, українським силам оборони вдасться відбити ворожий наступ. Але для цього нашій армії повинні надати ракетні системи залпового вогню з посиленим радіусом дальньої дії, а також інше наступальне озброєння.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Росія пішла війною на Україну, щоб знищити українську націю. На думку гаранта, Москва поставила перед собою мету оточення 44-тисячного угруповання ЗСУ на Донбасі.

Журналісти The Wall Street Journal вважають, що адміністрація президента США Джо Байдена значно розширить відомості про військові плани РФ, які передаються Україні. При цьому Київ, разом з новим пакетом більш важких озброєнь, також повинен отримати відомості про російські військові об'єкти в окупованому Криму і на Донбасі з метою нанесення по них ударів.

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