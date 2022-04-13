Резніков повідомив про плани противника на Донбасі / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Російські військові планують оточити на Донбасі ЗСУ. Українські військовослужбовці зможуть витіснити противника з країни в разі отримання від партнерів зброї дальнього радіусу дії, заявив іноземним журналістам міністр оборони України Олексій Резніков.

"Такий план Кремля - оточити наші війська в зоні ООС. Вони будуть продовжувати бомбити Маріуполь та інші міста", - заявив він.

У тому, що ворога вдасться відтіснити з території Донецької та Луганської областей, а також з України, Резніков не сумнівається. Але для цього ЗСУ необхідні ракети дальнього радіусу дії та інше наступальне озброєння.

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"Ми можемо їх (російських військових, – ред.) стримати, але нам потрібно їх прогнати. Для цього нам потрібні РСЗВ з дальністю понад 40 км, нам потрібні протикорабельні ракети, щоб зупинити їх в Одесі і на Чорному морі. Нам необхідно багато танків, броньованих машин та артилерії калібру 155 мм", – сказав Резніков.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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