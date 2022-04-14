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Законні цілі ЗСУ: США зливатимуть розвіддані для ударів у Криму та на Донбасі - WSJ

14 квітня 2022, 00:11

Україна зможе відповісти рашистам артилерією, атаками безпілотників та іншою зброєю.

Ракета, Нептун
/ УНІАН

Адміністрація Байдена значно розширить передачу своїх розвідувальних даних, які вона надає українським силам, щоб вони могли націлюватися на військові частини РФ на окупованому Донбасі та в Криму.

Як пише Wall Street Journal з посиланням на джерела в Пентагоні, це є частиною підтримки США, яка також включає новий пакет допомоги з більш важким озброєнням.

Відзначається, що рішення поділитися додатковими розвідданими і надати артилерію знаменує собою зрушення в підході адміністрації Байдена до конфлікту і було прийнято після того, як Київ кілька тижнів просив США і союзників по НАТО надати танки, літаки та інше важке озброєння, щоб дати відсіч Росії.

Адміністрація Байдена утрималася від відправки Україні бойових літаків, що, як побоюється Білий дім, може призвести до того, що Росія розглядатиме Вашингтон як воюючу сторону в конфлікті.

Але військова стратегія Москви змінилася: вони зосередилися на сході України і ця зміна сприяла рішенню адміністрації активізувати обмін розвідданими, щоб допомогти Україні краще визначити, як російські військові планують атакувати, і дозволити українцям відповісти артилерією, атаками безпілотників та іншою зброєю.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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