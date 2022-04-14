Зеленський назвав головну мету Росії в повномасштабній битві за Донбас

Російська армія прийшла знищити українську націю / Офіс президента

Армія Росії прийшла знищити українську націю, заявив глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC та зізнався, що йому боляче дивитися, як відправлені Володимиром Путіним війська руйнують міста і вбивають людей, але за весь час війни він не зронив сльози.

Зеленський сказав, що битва за Донбас буде важкою, і Україна здаватися не збирається.

"Ми не можемо переїхати. У нас немає іншої планети або іншої землі. Це - наш дім. Я знаю, за що ми воюємо", - сказав Зеленський в інтерв'ю кореспонденту ВВС Клайву Майрі в Києві в четвер, 14 квітня.

Російська армія використовує тактику випаленої землі, залишаючи за собою спустошені міста, сказав Зеленський і розповів, що відчув, коли побачив, який залишили росіяни Бучу під Києвом.

"Страшне почуття. Ця жорстокість... У мене були всі емоції. Я маю визнати, що це були погані емоції. Я нічого крім ненависті не відчував після того, що я побачив у Бучі. Окрім ненависті до російських військових", - сказав Зеленський.

"Їхня філософія - нібито прийшли звільнити людей від нацистів. А реально вони звільнили ці території від життя. Просто його там більше немає. Постійно говорять, що вони щось захищають, захищають "русский мир". Цей "русский мир" - це відкрита російська війна і миром там, вибачте, й не пахне".

Зеленський сказав, що найближча мета Росії - оточити 44 тисячі українських військових у повномасштабній битві за Донбас і забрати його.

"Але вони ж не просто забирають території, вони по ходу просто руйнують все, людей гвалтують, забирають все, що можуть, мародерствують. Знищують нашу націю - ось, що вони роблять. Це їхнє бажання", - сказав президент України.

Він повторив прохання до заходу якомога оперативніше підвезти ще зброї для відбиття російського вторгнення.

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"Вони намагаються нам допомогти і допомагають. Але все-таки нам необхідно швидше і більше. Чи достатньо цього? Ми вважаємо, що ні. Пріоритет - отримувати швидше, отримувати зараз, тому що ми воюємо зараз. І як довго триватиме війна, залежить і від того, як швидко ми отримаємо все це озброєння та обладнання", - сказав Зеленський.

На питання, чи знає Він, чому загорівся флагман російського Чорноморського флоту "Москва", а також нафтобаза і склад озброєнь у Бєлгороді, Зеленський відповів:

"Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до слова, Чорне море, - мені, чесно кажучи, все одно. Якщо вона зменшиться, то це непогано".

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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