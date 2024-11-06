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Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Анна Ярославська
6 листопада 2024, 08:17
5951
Із семи критично важливих штатів, що вагаються, два - Джорджія та Північна Кароліна - проголосували за Трампа.
Трамп, Гарріс.
Трамп лідирує на виборах у США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris, pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки голосів не вистачає Трампу для перемоги
  • У яких штатах перемогла Гарріс, а в яких - Трамп

У США завершився останній етап голосування на виборах президента. Останні виборчі дільниці закрито.

Кандидат від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп переміг у штатах, що вагаються, - Джорджії та Північній Кароліні.

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Видання Bloomberg публікує останні результати виборів у США:

  • Камала Гарріс перемогла в Каліфорнії, Колорадо, Коннектикуті, Делавері, окрузі Колумбія, на Гаваях, в Іллінойсі, окрузі 1 штату Мен, у Меріленді, Массачусетсі, окрузі 2 штату Небраска, у Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Орегоні, Род-Айленді, Вермонті, Вірджинії та Вашингтоні.
  • Трамп переміг в Алабамі, Арканзасі, Флориді, Джорджії, Айдахо, Індіані, Айові, Канзасі, Кентуккі, Луїзіані, Міссісіпі, Міссурі, Монтані, Небрасці, Північній Кароліні, Північній Дакоті, Огайо, Оклахомі, Південній Кароліні, Південній Дакоті, Теннессі, Техасі, Юті, Західній Вірджинії та Вайомінгу.

Із семи критично важливих штатів, що вагаються, два - Джорджія та Північна Кароліна - проголосували за Трампа.

На минулих президентських виборах Джо Байден виграв у Трампа в Джорджії з перевагою всього в 11,8 тис. голосів, а до того цей штат упродовж 30 років голосував за республіканців.

"Трамп програв Джорджію Байдену 2020 року, і його перемога показує, як він зміцнив свою владу над Республіканською партією", - зазначають журналісти.

Трамп лідирує і в усіх інших п'яти "штатах-гойдалках". Утім, офіційні остаточні результати голосування поки що не оголошено в жодному з них.

Як пише AP, згідно з останніми підрахунками, республіканці отримують 247 голосів виборців, демократи - 210. Таким чином, Трампу не вистачає 23 виборників до повної перемоги.

Результати виборів у США
Результати виборів у США / apnews.com

За даними Bloomberg, Трамп перемагає у ще одному ключовому штаті - Неваді.

Державний секретар Невади Франсіско Агілар заявив, що попередні результати засвідчили, що Трамп набрав 51% голосів у штаті, а Гарріс - 48%.

За його словами, "останній виборець проголосував", але виборці все ще можуть "виправити свої бюлетені", включно з тими, які не відповідають підпису в протоколі.

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки
Президентські вибори у США / Інфографіка Главред

Вибори у США - останні новини

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має всі шанси на перемогу - американське видання The New York Times оцінює таку перспективу у 89%. Цей показник може змінитися.

Як писав Главред, Камала Гарріс випередила свого опонента Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам. Результати голосування в цьому регіоні правильно передбачали переможця на всіх президентських виборах. Згідно з даними всіх виборчих дільниць, Гарріс набрала 49,46% голосів. У Трампа - 46,22%.

За даними ЗМІ, радники кандидата в президенти США Дональда Трампа радять республіканцю оголосити про власну перемогу на виборах раніше, ніж буде оголошено офіційні результати.

Як обирають президента США

Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.

Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні.

Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.

Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки.

Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах.

Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

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