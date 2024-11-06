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У Путіна відреагували на тріумф Трампа на виборах у США

Андрій Ганчук
6 листопада 2024, 12:16
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У Кремлі припустили телефонну розмову Путіна і Трампа.
Трамп, Путин
У Кремлі не розуміють, якою буде політика Трампа на посаді президента США / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Головне з пропаганди Кремля:

  • США - ворожа для РФ держава, яка розв'язує війни
  • Штати можуть посприяти завершенню війни РФ і України
  • Кремль припускає телефонну розмову Путіна і Трампа

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає "дуже важливими" заяви Дональда Трампа, який перемагає на президентських виборах у США, про мир і завершення воєн. Проте тональність риторики Трампа може змінитися. Він звинуватив Штати у розпалюванні воєн і назвав їх недружньою країною, але при цьому припустив можливість, мовляв, телефонних перемовин Путіна і Трампа.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, Пєсков поспілкувався з російськими пропагандистами і зробив низку заяв. Зокрема, він звинуватив Штати в розпалюванні воєн і сказав, що завершити розв'язану Росією проти України війну за одну ніч не можна.

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"США в змозі посприяти завершенню конфлікту в Україні (так окупанти називають війну, в якій вони напали на Україну, - ред.). Це не можна зробити за одну ніч, але оскільки саме США є державою, яка розпалює і постійно підливає гас у цей конфлікт і бере участь, то Штати здатні траєкторію зовнішньої політики змінити, але в який спосіб буде зроблено і чи буде", - стверджує Пєсков.

Путіну потрібна телефонна розмова з Трампом

Прессекретар Кремля фактично "попросив" у американців телефонну розмову Путіна і Трампа.

"Путін відкритий до контактів і діалогу зі США", - сказав Пєсков у відповідь на запитання про можливість розмови Трампа з кремлівським ватажком.

У Путіна відреагували на тріумф Трампа на виборах у США
Трамп перемагає на президентських виборах у США / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США

Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.

Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.

Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

У Кремлі не розуміють, як діятиме Трамп

За словами Пєскова, незважаючи на заяви Трампа про намір припинити війни, реальний курс президента може відрізнятися.

"Під час передвиборчої кампанії були жорсткі заяви Трампа, що пояснюється передвиборчими перегонами, але й були заяви, в яких ішлося про його мирні устремління на міжнародній арені, про його устремління, щоб перервати спіраль і тотальну політику на продовження старих війн і нав'язування нових. Ця заява дуже важлива. Але після перемоги, увійшовши до Овального кабінету, заяви набувають іншого тону", - наголосив Дмитро Пєсков, вочевидь натякаючи на "надії" окупантів щодо завершення війни проти України за своїм сценарієм.

Вибори президента США - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, на виборах президента в Сполучених Штатах перемагає республіканець Дональд Трамп. Він набирає 277 голосів вибірників, а для перемоги необхідно 270 голосів. Камала Гарріс набирає 226 голосів.

Президент Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою. Київ очікує від нього рішучості та зміцнення стратегічного партнерства з Вашингтоном. Також Трампа привітали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші лідери.

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс поки що не виступатиме перед своїми прихильниками. Її соратники чекають на підрахунок голосів з усієї країни.

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