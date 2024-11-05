РФ намагалася влаштувати теракти на літаках до США: у WSJ розкрили деталі операції

У липні 2024 року на складах логістичної компанії DHL в Німеччині та англійському Бірмінгем стались вибухи - Росія могла бути причетна.

https://glavred.net/world/rf-namagalasya-vlashtuvati-terakti-na-litakah-do-ssha-u-wsj-rozkrili-detali-operaciji-10611317.html Посилання скопійоване

Росію підозрюють у плануванні терактів на літаках / колаж: Главред, фото: Airbus Defence, Вікіпедія

Коротко про головне:

Росія спланувала таємну операцію терактів у США

РФ відправляла спеціальні пристрої

За диверсіями, ймовірно, стоїть російське ГРУ

Країну-агресорку Росію підозрюють у плануванні відправлення запальних пристроїв на літаки, що прямують до США. Два пристрої, які спалахнули в Європі, були частиною таємної операції РФ з встановлення їх на вантажних або пасажирських суднах.

Відомо, що два вибухи сталися у липні 2024 року на складах логістичної компанії DHL в Німеччині та англійському Бірмінгемі, йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

відео дня

Співробітники західних служб безпеки заявили, що обидва інциденти були частиною таємної російської операції, яка мала на меті здійснити теракти на вантажних або пасажирських літаків, що летіли до США та Канади, йдеться у матеріалі.

Слідчі вже з’ясували, що виготовлені пристрої - електричні масажери, імплантовані легкозаймистою речовиною на основі магнію. У розвідці переконані, що за диверсійно-вибуховою компанією стоїть російське ГРУ.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков, якого The Wall Street Journal попросив прокоментувати, вчергове все заперечив.

"Ми ніколи не чули жодних офіційних звинувачень. Це традиційні необґрунтовані інсинуації ЗМІ", - сказав він.

За заявою європейської влади, Росія стоїть за розширеною диверсійною кампанією, зокрема, підпали у Британії та Чехії, атаки на трубопроводи та кабелі передачі даних у Балтії, втручання у водопостачання у Швеції та Фінляндії.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Відносини США та РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що сценарій Трампа щодо завершення війни може стати "холодним душем" для Путіна. Чиновники повідомили, що можливі переговори між РФ і США щодо України зайдуть у глухий кут і "Трамп ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче в Україні".

У США заявили про "військові дії", якщо війська КНДР увійдуть до України. Майк Тернер заявив, що США повинні розглянути можливість вжиття "прямих військових дій", якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні, після появи інформації про перебування тисяч північнокорейських солдатів у Росії.

У Білому домі заявили, що позиція США щодо ударів ЗСУ вглиб РФ залишається незмінною. США не змінили свою позицію щодо надання дозволу на удари американською зброєю по території РФ. Після того як війська КНДР перекинули на територію РФ, чиновник відповів, що США "уважно стежать за цим".

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред