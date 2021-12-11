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Перемовини з "ЛДНР" і статус Росії: Україна поставила Москві жорстку умову щодо Донбасу

11 грудня 2021, 10:28

Приклад довготривалого конфлікту у Придністров'ї демонструє, що поступки Києву з боку Москви викликають сумніви, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Росія - сторона конфлікту на Донбасі, і Україна не дозволить Москві виставляти себе в якості посередника, - Кулеба / УНІАН

Україна не піде на головну вимогу Росії - перемовини з так званими представниками російських окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР". Москва є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником, що неодноразово підкреслював Київ. Приклад Молдови, яка погодилася на умови росіян – пішла на перемовини з сепаратистами і проголосила позаблоковий курс – показує безглуздість односторонніх поступок Москві. Конфлікт у Придністров'ї триває вже більше трьох десятків років. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своїй статті для Foreign Affairs він розповів про те, що ідея Росії про примус України до односторонніх поступок, які пов'язані з перемовинами з "ЛДНР", не є обдуманою. Москва - сторона конфлікту на Донбасі, і Київ не дозволить, щоб вона виставляла себе в ролі посередника.

читайте такожУкраїна здобула перемогу в перемовинах Байдена і Путіна: Зеленський оголосив про потужну підтримку США"Наприклад, Москва давно вимагає від Києва прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, двома окупованими Росією регіонами на сході України. Україна завжди відкидала цю вимогу з очевидних причин: Росія - сторона конфлікту, і ми не дозволимо їй виставляти себе посередником", - сказав Кулеба.

Також він додав, що характерним прикладом у цій ситуації може послужити Молдова, де у 1992 році загострився конфлікт у Придністров'ї. Тоді Москва вимагала, щоб Кишинів вів прямі перемовини з сепаратистами і відмовився від курсу на інтеграцію до НАТО. Однак такі кроки не призвели до позитивних зрушень, а конфлікт у підсумку затягнувся на три десятиліття.

"Молдова погодилася і приступила до прямого діалогу з маріонетками Росії в надії, що цей крок дозволить врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. У 1994 році Молдова зробила ще одну спробу сприяти врегулюванню, офіційно проголосивши позаблоковий курс і відмовившись від руху до членства в НАТО. Який був результат цих поступок? Три десятиліття "замороженого" конфлікту і жодного врегулювання. Російські військові і зброя досі залишаються у Придністровському регіоні Молдови", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Конфлікт Росії та України на Донбасі

Військовий конфлікт Москви та Києва триває з 2014 року. Конфронтація почалася з окупації Криму, після чого відбулася дестабілізація на сході України, яка завершилася захопленням низки районів Донецької та Луганської областей. Росія не визнає себе стороною конфлікту і заявляє, що вона нібито "посередник між Києвом та "ЛДНР".

Раніше сторони домовлялися про проведення нового раунду перемовин у нормандському форматі щодо Донбасу. Попередньо, вони збиралися провести зустріч у форматі міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. Однак захід так і не відбувся.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров стверджував, що врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках нормандського формату під питанням. Учасникам перемовин не вдається домовитися ані щодо саміту лідерів, ані щодо зустрічі глав МЗС.

Президент РФ Володимир Путін 15 листопада підписав указ, що передбачає визнання Москвою товарів, вироблених на окупованому Донбасі під егідою російських незаконних адміністрацій "ЛДНР". Продукцію прирівняють до товарів з Росії і допустять її до державних закупівель. Рішення діятиме до політичної реалізації Мінських угод.

В ЄС закликали Росію скасувати законодавчий акт Путіна щодо Донбасу і назвали ситуацію порушенням домовленостей в рамках мінського процесу і нормандського формату.

Одним з варіантів врегулювання ситуації Київ бачить підключення США до перемовин щодо Донбасу або ж прямі перемовини України з Росією на рівні президентів. Глава держави Володимир Зеленський після розмови з американським президентом Джо Байденом сказав, що такі сценарії розглядаються.

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новини Росії Придністров'я МЗС України Дмитро Кулеба новини України новини Донбасу
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