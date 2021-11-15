Путін вибухнув ультиматумом Україні щодо Донбасу: господар Кремля визнав у Росії товари "ЛДНР"

Путін доручив уряду Росії узаконити торгівлю з окупованим Донбасом / Reuters

Російський президент Володимир Путін підписав указ, згідно з яким Москва відтепер визнає видані на окупованих Росією і бойовиками "ЛДНР" окремих районах Донецької та Луганської областей сертифікати про походження товарів. Такі товари нарівні з російськими отримають доступ до державних закупівель.

На російському порталі правової інформації опубліковано указ Путіна, який називається "Про надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України".

У документі, датованому 15 листопада, йдеться про те, що російський президент доручив уряду в 30-денний термін забезпечити визнання в РФ сертифікатів на товари і послуги, видані так званими окупаційними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР". Такі товари повинні отримати доступ до державних закупівель нарівні з продукцією з Росії. Квоти на переміщення товарів з ОРДЛО до Росії і назад також планується прибрати.

Що передбачає указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО

Забезпечення визнання у Росії сертифікатів на товари і послуги, які видані незаконними окупаційними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР"

Надання товарам з "ЛДНР" доступу до державних закупівель нарівні з продукцією Російської Федерації

Ліквідацію квот на переміщення товарів з окупованих районів Донбасу до Росії і навпаки (крім окремих видів товарів)

На товари з так званих "ЛДНР" не повинні поширюватися санкції Росії проти України.

читайте такожСаміт лідерів "Нормандії" і контрудар ЗСУ: Україна поставила Росії різку умову щодо ДонбасуПідкреслюється, що указ Путіна повинен діяти до політичного врегулювання військового конфлікту на Донбасі в рамках Мінських угод.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів розмову по відеозв'язку з Федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони домовилися активізувати перемовини в рамках нормандського формату і обговорити можливість організації зустрічі нормандської четвірки.

Реклама

Далі відбулися телефонні перемовини Меркель і Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава Кремля звинуватив Україну у зриві домовленостей у рамках нормандських форматів, однак висловив готовність провести діалог щодо можливості організації зустрічі у форматі глав МЗС.

Представник німецького уряду Штеффен Зайберт сказав, що сторони домовилися про розмову щодо організації зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки. Він казав про зустріч вже найближчим часом, проте захід не відбувся.

У пресслужбі президента Франції заявляли, що під час перемовин Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони домовилися про саміт в рамках нормандського формату на рівні глав МЗС в найближчі два тижні. Однак зустрічі не було.

Спікер Банкової Сергій Никифоров 7 січня зазначив, що подальша дискусія щодо Донбасу в нормандському форматі під питанням. Сторони не можуть узгодити перемовний порядок денний ані щодо зустрічі глав МЗС, ані щодо саміту лідерів нормандської четвірки.

Никифоров підкреслив, що Україна, Франція і Німеччина готові до зустрічі щодо Донбасу, однак її блокує Росія. Москва вимагає, щоб про результат перемовин було відомо заздалегідь.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва наполягає на затвердженні документа, на базі якого повинна відбутися дискусія в нормандському форматі. Вона звинуватила Київ у невиконанні Мінських угод і сказала, що Франція і Німеччина не готові до такої умови.