"Особливий статус" Донбасу та "формула Штайнмаєра": у ТКГ пояснили ситуацію щодо консультацій з "ЛДНР"

Консультації в ТКГ не вказують на зобов'язання України вести прямі перемовини з "ЛДНР" - Костін / УНІАН

Узгодження документів в рамках Мінських угод у форматі Тристоронньої контактної групи не є зобов'язанням щодо прямих перемовин з представниками так званих "ЛДНР". Українська делегація намагалася узгодити в ТКГ зміни до закону про "особливий статус" Донбасу і імплементацію "формули Штайнмаєра", однак опоненти у перемовному процесі блокують таку роботу. Будь-які спроби Москви влаштувати прямий діалог Києва з представниками "ДНР" та "ЛНР" для української держави неприйнятні. Про це заявив виконуючий обов'язки першого заступника керівника делегації Києва в ТКГ Андрій Костін.

У коментарі Інтерфакс-Україна він розповів про те, що мінський процес дійсно передбачає узгодження певних документів на рівні ТКГ. Київ намагався обговорити реалізацію змін до закону про "особливий статус" окремих районів Донецької та Луганської областей, пов'язаних з включенням до нього "формули Штайнмаєра". Однак під час консультацій представники російської сторони заблокували такі ініціативи.

читайте також"Нехай собі малюють на лобі червоні лінії": Єрмак відповів на відомості про перемовини України з "ЛДНР""Так, Мінські угоди містять позицію, що низка проєктів законів має узгоджуватися в ТКГ. Один із них вже перебував на узгодженні – це проєкт закону Про внесення змін до закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО України. Зокрема, зміни, пов'язані з необхідністю внесення так званої формули Штайнмаєра до тексту законопроєкту. Ми проводили таку роботу. На жаль, цю роботу було заблоковано іншими учасниками консультацій. Вони не хочуть це робити, і це дуже дивна позиція, оскільки вони відмовляються робити те, що безпосередньо передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських угод", - зазначив Костін.

Український парламентер стверджує, що Київ готовий до узгодження в рамках ТКГ законопроектів, які передбачені "Мінськом". Однак в самих Мінських домовленостях немає чіткого механізму і розуміння, що конкретно мається на увазі під таким "узгодженням".

"Питання у тому, що таке узгодження, який його механізм і результат. На ці питання немає відповідей в Мінських угодах. Наразі ми працюємо над цим. Це дуже важливий елемент перемовного процесу, і тут буде вкрай важлива, на мій погляд, активна позиція ОБСЄ, оскільки узгодження - це досить загальна фраза, і кожен може її розуміти по-своєму", - зазначив Костін.

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Також він запевнив, що спроби Росії підштовхнути Україну до узгодження в ТКГ тих документів, які не передбачені Мінськими угодами, безперспективні.

"Ми чітко поділяємо два процеси: обговорення та узгодження. Будь-який перемовний процес передбачає обговорення дуже різних питань, але не обов'язково передбачає узгодження", - уточнив дипломат.читайте такожПозиція РФ щодо Стамбулу і вимоги "ЛДНР" до Туреччини: Гармаш розкрив деталі перемовин стосовно Донбасу

Крім того, він додав, що прагнення Москви переформатувати дискусію у формат "Україна – "ЛДНР" не призведе до успіху. Таким чином росіяни намагаються виставити себе не тільки посередником, а й позбутися санкцій. Київ на подібній сценарій не піде і визнаватиме тільки ті формати, в яких представлені Україна та Росія.

"Спроба представників Росії, як хтось говорить схилити, опустити до рівня – як вони хочуть цього – прямого діалогу з ОРДЛО – це спроба, по суті, перевернути саму суть перемовного процесу, зняти з себе відповідальність. Це навіть не просто спроба представити себе посередником, а спробувати зробити так, щоб всі з цим погодилися, а потім сказати: почекайте, а за що санкції? Ця тактика всім зрозуміла, ми відверто з ними на цю тему говоримо. Всі спроби РФ цю ситуацію переформатувати саме таким способом безперспективні і безрезультатні. Ми на це не підемо. Тільки формат ТКГ, Нормандський формат або інші міжнародно-дипломатичні формати, де буде присутня і Україна, і РФ є для нас прийнятними. В рамках цих форматів ми зможемо продовжувати роботу щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - підкреслив Андрій Костін.

Перемовини щодо Донбасу

26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн нормандського формату щодо Донбасу. Офіційний Київ представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак. Делегацію Москви очолив заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як розповів Єрмак, учасники перемовин провели аудит Мінських угод, погодили фінальну заяву про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов і домовилися продовжити роботу щодо розбіжностей стосовно "Мінська".

Російський представник Козак заявив, що сторони домовилися про дотримання перемир'я на Донбасі і збираються провести ще одну зустріч за 2 тижні у Берліні. У Німеччині вони обговорять проблеми реалізації Мінських угод.

Напередодні зустрічі у Парижі глава ОП Андрій Єрмак підкреслював, що Україна не збирається вести прямі перемовини з "ЛДНР", оскільки такі заходи не відповідають інтересам Києва.