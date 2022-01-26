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"Нехай собі малюють на лобі червоні лінії": Єрмак відповів на відомості про діалог Києва з "ЛДНР"

26 січня 2022, 08:40

Право на затвердження будь-яких документів в "Нормандії" є тільки у лідерів України, Німеччини, Франції та РФ, сказав Андрій Єрмак.

Єрмак
Україна не збиралася і не буде вести перемовин з сепаратистами щодо Донбасу - Єрмак / УНІАН

Офіційний Київ не веде і не має наміру проводити прямі перемовини з так званими "ДНР" і "ЛНР" щодо Донбасу, оскільки це не відповідає українським інтересам. Подібні відомості є вигадкою. Конкретного порядку денного зустрічі радників країн нормандського формату наразі немає, проте Україна планує обговорити відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття КПВВ і майбутню роботу в "Нормандії". Будь-які документи затверджуються тільки лідерами України, ФРН, Франції та РФ. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У коментарі РБК-Україна керівник президентської адміністрації спростував інформацію в німецькій пресі, згідно з якою радники лідерів нормандської четвірки на перемовинах у середу, 26 січня, мовляв, повинні узгодити дату прямого діалогу Києва з представниками "ЛДНР".

Він назвав такі відомості вигадкою і зазначив, що подібний діалог не відповідає інтересам Києва. Влада не проводила і не збирається вести "перемовини з сепаратистами".

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих перемовин з сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці... Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці", - пояснив Єрмак.

Про що говоритимуть радники країн нормандського формату

За словами керівника ОП, наразі немає конкретного перемовного порядку денного зустрічі нормандських радників. Втім, Київ ставить перед собою завдання обговорення відновлення режиму припинення вогню, гуманітарних питань, відкриття контрольно-пропускних пунктів і подальшої роботи в нормандському форматі.

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Маніпуляції про "діалог" з "ЛДНР" – спроба зірвати перемовини

Глава Офісу ще раз додав, що перемовин з представниками "ЛДНР" не передбачається. Будь-які документи в нормандському форматі затверджуються тільки керівниками України, Німеччини, Франції та Росії, а зустрічі радників і міністрів мають тільки консультаційний характер.читайте такожДонбас та Мінськ-2 - тільки привід: чого насправді хоче Росія

"На відміну від деяких політиків, ані бізнесу, ані перемовин ми з сепаратистами не ведемо і ніколи вести не будемо... будь-які інсинуації або маніпуляції - це інсинуації і маніпуляції людей, зацікавлених у зриві перемовин", - додав Андрій Єрмак, підкресливши, що останнім часом від політиків з Німеччини вже лунали суперечливі заяви, які оцінювали в МЗС України.

"Перемовини" України з "ЛДНР"

В українській версії німецького видання Deutsche Welle у вівторок, 25 січня, було опубліковано інформації, згідно з якою радники нормандської четвірки на зустрічі, яка відбудеться 26 січня, нібито збираються узгодити дату перемовин Києва з "сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Такі відомості нібито були отримані агентством dpa в Єлисейському палаці, де відбудуться консультації представників країн "Нормандії" .

Перемовини щодо Донбасу

У середу, 26 січня, у Парижі відбудеться зустріч радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії щодо Донбасу. Вони повинні обговорити проблемні питання у врегулюванні російсько-українського конфлікту.

Консультації проходитимуть на тлі посилення РФ своєї військової присутності біля кордонів України і на Донбасі.

Представник Москви за підсумками діалогу з США щодо безпеки, заступник голови МЗС Олександр Грушко заявляв, що якщо Київ піде на запуск Мінських угод, загрози територіальній цілісності і суверенітету України не буде.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на перемовинах щодо безпеки з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав чинити тиск на Київ з метою реалізації "Мінська".

Україна не відмовлялася від виконання Мінських угод щодо Донбасу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Москва в першу чергу повинна виконати зобов'язання з безпеки, стосовно яких сторони домовилися на перемовинах у 2019 році.

У Держдумі Росії в лютому розглянуть проект постанови звернення до президента Путіна про визнання Москвою російських анклавів "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі "незалежними державами".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Київ наразі не бачить реальних планів Москви щодо визнання "ЛДНР". Однак такий крок стане фактично виходом Росії з Мінських угод.

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