У Парижі завершилися переговори радників нормандської четвірки: всі подробиці

Андрій Єрмак / УНІАН

26 січня в Парижі відбулася зустріч радників нормандського формату.

Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулися на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

Зустріч політичних радників тривала понад 8 годин.

Під час зустрічі, зокрема, підняли питання безпеки, а також ситуацію біля кордонів України.

Що сказав Андрій Єрмак після переговорів

Розмова була не простою.

Провели аудит Мінських домовленостей.

Погодили фінальне комюніке про те, що перемир'я має діяти без жодних умов.

Є розбіжності щодо трактування "Мінська", але є бажання працювати над ними.

"Я б хотів сказати, що сам факт відновлення нормандського формату вже є позитивним сигналом. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату", - сказав Єрмак.

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Також Єрмак розповів, що під час переговорів українська сторона заявила про очікування деескалації навколо кордонів власної країни.

"Сьогодні ми зустрічаємося в тривожний час, коли навколо українських кордонів близько 100 тисяч російських солдатів. Але сьогодні наша дискусія була навколо війни на Донбасі, навколо Мінських домовленостей, навколо всього того, що розглядається в нормандському форматі. Але я чітко заявив, що ми очікуємо деескалації не тільки щодо окупованих територій, а й взагалі навколо українських територій", - заявив Єрмак.

Однак, як зазначив керівник Офісу президента, ці теми не обговорювалися детально.

Що сказав представник Росії

домовилися дотримуватися перемир'я;

домовилися зустрітися через 2 тижні в Берліні, щоб спробувати вирішити проблемні питання, пов'язані з виконанням Мінських угод, і вийти з єдиною позицією.

"Ми провели інвентаризацію різночитань і домовилися провести додаткові внутрішньодержавні консультації", - заявив Козак.

Нова зустріч нормандської четвірки

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що ще одна зустріч радників нормандської четвірки відбудеться через два тижні. Наступного разу вона пройде в Берліні.

Цю інформацію підтвердив і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що за цей час будуть нові напрацювання та нові пропозиції для врегулювання ситуації на Донбасі.

Коли зустрічалися лідери нормандської четвірки

Лідери нормандської четвірки - керівники України, Німеччини, Франції та Росії - востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз йде робота над тим, щоб відбулася нова зустріч лідерів формату.

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Що говорив Зеленський

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не очікує "прориву" від сьогоднішньої зустрічі. При цьому глава держави висловив надію на подальшу роботу в цьому форматі.

"Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів для майбутнього наступу миру в Україні", - сказав Зеленський у своєму новому відеозверненні ввечері, 25 січня.

Глава держави додав, що не відчуває дитячих ілюзій і дивиться крізь рожеві окуляри на можливість зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів.

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