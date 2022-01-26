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У Парижі завершилися переговори радників нормандської четвірки: всі подробиці

26 січня 2022, 22:38

Зустріч політичних радників тривала понад 8 годин.

Єрмак
Андрій Єрмак / УНІАН

26 січня в Парижі відбулася зустріч радників нормандського формату.

Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулися на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

Зустріч політичних радників тривала понад 8 годин.

Під час зустрічі, зокрема, підняли питання безпеки, а також ситуацію біля кордонів України.

Що сказав Андрій Єрмак після переговорів

  • Розмова була не простою.
  • Провели аудит Мінських домовленостей.
  • Погодили фінальне комюніке про те, що перемир'я має діяти без жодних умов.
  • Є розбіжності щодо трактування "Мінська", але є бажання працювати над ними.

"Я б хотів сказати, що сам факт відновлення нормандського формату вже є позитивним сигналом. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату", - сказав Єрмак.

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Також Єрмак розповів, що під час переговорів українська сторона заявила про очікування деескалації навколо кордонів власної країни.

"Сьогодні ми зустрічаємося в тривожний час, коли навколо українських кордонів близько 100 тисяч російських солдатів. Але сьогодні наша дискусія була навколо війни на Донбасі, навколо Мінських домовленостей, навколо всього того, що розглядається в нормандському форматі. Але я чітко заявив, що ми очікуємо деескалації не тільки щодо окупованих територій, а й взагалі навколо українських територій", - заявив Єрмак.

Однак, як зазначив керівник Офісу президента, ці теми не обговорювалися детально.

Що сказав представник Росії

  • домовилися дотримуватися перемир'я;
  • домовилися зустрітися через 2 тижні в Берліні, щоб спробувати вирішити проблемні питання, пов'язані з виконанням Мінських угод, і вийти з єдиною позицією.

"Ми провели інвентаризацію різночитань і домовилися провести додаткові внутрішньодержавні консультації", - заявив Козак.

Нова зустріч нормандської четвірки

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що ще одна зустріч радників нормандської четвірки відбудеться через два тижні. Наступного разу вона пройде в Берліні.

Цю інформацію підтвердив і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що за цей час будуть нові напрацювання та нові пропозиції для врегулювання ситуації на Донбасі.

Коли зустрічалися лідери нормандської четвірки

Лідери нормандської четвірки - керівники України, Німеччини, Франції та Росії - востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз йде робота над тим, щоб відбулася нова зустріч лідерів формату.

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Що говорив Зеленський

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не очікує "прориву" від сьогоднішньої зустрічі. При цьому глава держави висловив надію на подальшу роботу в цьому форматі.

"Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів для майбутнього наступу миру в Україні", - сказав Зеленський у своєму новому відеозверненні ввечері, 25 січня.

Глава держави додав, що не відчуває дитячих ілюзій і дивиться крізь рожеві окуляри на можливість зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів.

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