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Нові санкції та статус спонсора тероризму: Зеленський закликав США наносити нові удари по Росії

14 травня 2022, 17:46

Росія здійснює в Україні такі військові злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни, сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Україна захищається не тільки від військової агресії Росії, а й відстоює право народів на власний вибір - Зеленський / Офіс президента

Російська держава здійснює геноцид проти народу України. Військові країни-агресора скоюють жахливі військові злочини - тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни. США повинні офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і посилювати подальший санкційний тиск на Москву. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Пресслужба Офісу президента повідомила, що глава держави закликав США визнати Росію державою-спонсором тероризму і продовжити роботу над посиленням санкцій щодо Москви.

читайте такожРосія - країна-терорист, її дії в Україні це геноцид: сейм Литви прийняв резолюцію"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Також він додав, що сьогодні Україна бореться не тільки з агресією Росії, а й відстоює демократичні цінності, свободи і право народів на вільний вибір свого майбутнього.

Глава української держави акцентував увагу на тому, що Росія здійснює геноцид проти народу України. Скоює такі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Росія здійснює геноцид проти українського народу. Здійснює військові злочини, яких жахається весь світ, - тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", - сказав Зеленський.

Також президент підкреслив, що США відіграють особливу роль у посиленні санкційного тиску на РФ. Американський Конгрес вже ухвалив закони, що забороняють імпорт російської нафти і припиняють торговельні відносини з Росією та Білоруссю.

Дивіться відео ТСН - в Україну приїхала делегація Сенату США

У Сенаті США з'явилася резолюція про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Сенатори Річард Блументаль і Ліндсі Грем вже зареєстрували резолюцію, на базі якої Штати можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму. Документ закликає держсекретаря США підтримати таке рішення.

Наразі державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран та КНДР.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

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