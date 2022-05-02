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"Зло набирає обертів, місце Росії - в ізоляторі": Україна готує звернення до США щодо статусу РФ

2 травня 2022, 18:22

Звірства росіян у Ірпені, Бучі, Маріуполі та інші злочини доводять, що РФ треба визнати державою-спонсором тероризму, сказав Руслан Стефанчук.

Верховна Рада Стефанчук
Верховна Рада закликає Конгрес США ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму / УНІАН

Парламентарії України зареєстрували у Верховній Раді проект постанови № 7341, яким передбачається звернення парламенту до Палати представників і Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Доказом злочинів РФ є звірства росіян у Ірпені, Бучі, Маріуполі та їх інші злодіяння. Рішення американського парламенту посприяє посиленню міжнародних санкцій проти Москви і консолідації світу навколо української держави. Про це заявив керівник Ради Руслан Стефанчук.

"За крок від визнання Росії державою-спонсором тероризму! Щойно зареєстрували проект постанови № 7341, яким пропонується схвалити звернення ВРУ до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

читайте такожРада визнала звірства російської армії в Україні геноцидомСпікер акцентував увагу на тому, що доказів відповідності Росії цьому статусу досить багато. Йдеться про звірства росіян у Ірпені, Бучі, Гостомелі, Маріуполі та інших містах, застосування хімічної зброї, захоплення мирних громадян в заручники, ядерний терор, підтримку терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", отруєння сім'ї Скрипалів у Великобританії і збиття цивільного Малазійського літака.

"З роками зло тільки набирає обертів. Історія - тому доказ. Тому не можна зволікати - треба діяти. Місце Росії - в ізоляторі: ми повинні відокремити терористів від цивілізованого світу всіма можливими методами", - додав Стефанчук.

Також глава ВР зазначив, що визнання РФ державою-спонсором тероризму дозволить посилити світові санкції проти Росії і об'єднати світ навколо України.

Стефанчук підкреслив, що Верховна Рада закликає Конгрес Штатів впровадити санкції щодо урядових і ділових кіл, а також політичних партій РФ, які підтримують війну проти України. Він висловив надію на підтримку з боку Вашингтона.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Журналісти американського видання The Washington Post в середині квітня писали, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Білого дому Джо Байденом закликав американського лідера посприяти тому, щоб США визнали Росію державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден висловив готовність розглянути низку пропозицій, які можуть посилити тиск на Кремль. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших країн, які ведуть бізнес з Москвою і заморожування російських активів у США.

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