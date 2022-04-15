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У США різко відповіли Росії на погрози через постачання зброї в Україну

15 квітня 2022, 21:17

Як зазначив Прайс, Кремль не повинен дивуватися підтримці України.

Нед Прайс
Нед Прайс / Reuters

У США відреагували на погрози з боку Росії, щоб Штати припинили озброювати Україну.

Як заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, адміністрації президента Джо Байдена і надалі продовжуватиме підтримувати нашу країну, пише CNN.

"Росіяни сказали дещо приватно, дещо публічно; ніщо не відмовляє нас від стратегії, яку ми почали. Якщо Кремль стверджує, що США і наші партнери по всьому світу надають нашим українським партнерам допомогу в області безпеки на мільярди доларів, саме те, про що просили наші українські партнери, і що наші українські партнери використовують цю ж допомогу в області безпеки з надзвичайним ефектом для відбиття російської агресії, що ж, тоді ми винні", - заявив Прайс.

Як зазначив Прайс, Кремль не повинен дивуватися підтримці України, оскільки США підтримували нашу країну ще до початку повномасштабного вторгнення країни окупанта.

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Загроза застосування Росією ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. На думку гаранта, російське керівництво любить життя і не хоче йти на такі ризики. При цьому в разі ядерного удару влада може втратити все.

Полковник СБУ Михайло Притула висловив точку зору, згідно з якою РФ розглядає варіант нанесення ядерного удару по Києву. Як вважає військовий, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Москва вивчає навіть можливий сценарій запуску такої ідеї.

Керівник Bellingcat Христо Грозєв сказав, що Путін навряд чи віддасть наказ застосувати ядерну зброю, оскільки він не впевнений у виконанні такої вказівки. При цьому велика кількість офіцерів не підтримує політику Кремля.

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