У США розкрили зміст нових санкцій проти Росії

У США розкрили зміст нових санкцій проти РФ / flickr.com

Міністерство фінансів США працює над новими санкціями проти Російської Федерації. Наступні обмеження будуть націлені проти військово-промислового комплексу країни-окупанта, йдеться в заяві заступника міністра фінансів США Уолла Адейема.

"Наступний етап нашої роботи буде в тому, щоб розірвати зв'язки з військовою машиною. Частина за частиною порушити роботу військово-промислового комплексу (Росії-ред.) та ланцюжок поставок", - заявив Адейемо.

Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що Вашингтон збирається прискорити доставку силам оборони України великої кількості артилерійських боєприпасів, адже запеклі наземні бої ЗСУ з військами Росії за Донбас можуть початися вже найближчими днями. У США припускають, що стратегія РФ полягає в перекиданні зброї і військ, які знаходилися на півночі, на схід країни, після чого відсікти українські військові підрозділи.

Також раніше повідомлялося, що дипломати країни-агресора на нинішньому тижні направили владі США офіційну ноту протесту. У документі йдеться про те, що постачання Західної зброї Україні нібито можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

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