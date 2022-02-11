Нова роль Франції та ФРН щодо Донбасу: Гармаш розповів про ініціативу Києва щодо припинення вогню

Україна може запропонувати Франції та Німеччині участь у процедурі контролю над режимом припинення вогню на Донбасі – Гармаш / УНІАН

Україна за підсумками перемовин радників лідерів країн нормандського формату може виступити з ініціативою щодо участі Франції та Німеччини у процедурі перевірки виконання режиму припинення вогню на Донбасі. Від результатів дискусії в нормандському форматі залежить діалог в рамках мінського процесу. Про це заявив представник Києва в ТКГ Сергій Гармаш.

У коментарі Суспільне він розповів про те, що ініціативи підключення Парижа та Берліна до верифікації дотримання режиму припинення вогню проговорювалися і раніше.

читайте також"Мінськ" за сценарієм РФ і прямий діалог з "ЛДНР": Україна поставила Москві різку умову щодо Донбасу"Україна може запропонувати Німеччині та Франції, щоб вони, як посередники розглядали і встановлювали, хто винен у порушенні "режиму тиші", - сказав Гармаш.

Також він додав, що "Нормандія" встановлює механізм дій для роботи Тристоронньої контактної групи. Тому від домовленостей у "керівному" форматі залежить подальший розвиток перемовин у рамках Мінського процесу.

"Нормандський формат рекомендує щось Тристоронній контактній групі. Але оскільки дві сторони конфлікту, глави цих держав є членами нормандського формату, то зрозуміло, що це напрямок для роботи обох сторін Росії та України. Звичайно, від результатів зустрічі в нормандському форматі, дуже багато залежить в мінських перемовинах", - підкреслив Сергій Гармаш.

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Перемовини радників лідерів "Нормандії" у Берліні

У Берліні 11 лютого завершилися перемовини радників лідерів нормандського формату щодо Донбасу. Україну представив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Росію - заступник глави Адміністрації президента Дмитро Козак. За підсумками зустрічі, яка тривала 9 годин, сторони зробили низку заяв.

Представник Києва Єрмак сказав, що сторони вирішили продовжувати перемовини щодо Донбасу. На наступній зустрічі планується обговорення документів стосовно імплементації Мінських угод.

Як уточнив глава ОП, про перемовини глав МЗС нормандського формату мова не йде. Сторони прагнуть до організації зустрічі нормандської четвірки.

Також Єрмак додав, що Україна підтримує перенесення роботи ТКГ до Туреччини.

Російський делегат Дмитро Козак зробив заяву про те, що зустріч затягнулася через, мовляв, відмову України "цитувати Мінські угоди" в підсумковому документі, який з цієї причини не ухвалили.

За його словами, особливого прогресу в результаті перемовин немає.

Крім того, Козак додав, що Україна не відповіла Росії на питання про особливий статус окремих районів Донбасу у складі української держави.

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