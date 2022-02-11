Переговори тривали 9 годин: всі подробиці зустрічі радників нормандської четвірки в Берліні

Андрій Єрмак / УНІАН

У Берліні 11 лютого завершилися другі за останній місяць переговори політичних радників нормандської четвірки.

Зустріч політичних радників у Німеччині тривала майже 9 годин.

Україну на переговорах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а Росію - заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Що сказав Андрій Єрмак після зустрічі

Після тривалих переговорів глава Офісу президента заявив, що сторони не змогли дійти до будь-якого загального документа.

"Але, сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати переговори", - сказав Єрмак.

Реклама

За словами Єрмака, Україна розраховує на нову зустріч найближчим часом.

При цьому глава Офісу президента розраховує, що контактна група на наступній зустрічі (планується 2 березня - ред.) розгляне обговорення документів в рамках виконання Мінських домовленостей.

Що сказав Дмитро Козак після переговорів

Зустріч затягнулася через те, що Україна нібито "відмовилася цитувати Мінські угоди" в підсумковому документі, тому його не прийняли.

Переговори завершилися без відчутних результатів.

Росія не отримала відповіді з приводу статусу ОРДЛО у складі України.

Проведення ТКГ в Туреччині

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не заперечує проти перенесення засідань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) до Туреччини. Він додав, що місце переговорів не має значення.

"Сьогодні це (зустріч ТКГ - ред.) відбувається у форматі відеоконференції. Україна чула про таку пропозицію турецьких партнерів, ми з радістю прийняли це", - сказав Єрмак.

Про що говорили в Україні перед зустріччю

Українська сторона сподівалася на зустрічі в Берліні розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі.

Планувалося, що Україна запропонує варіанти поліпшення верифікації режиму "тиші" на Донбасі, а також підніме питання відкриття КПВВ та обміну полоненими.

Крім того, президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі політрадників висловлював сподівання, що ці переговори зможуть наблизити саміт на рівні лідерів "нормандської четвірки".

Зустріч радників нормандської четвірки в Парижі щодо Донбасу

Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулися переговори щодо Донбасу за участю політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Київ у дискусії представив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Від Москви на зустрічі був присутній заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як розповів Єрмак, сторони поговорили про ситуацію з реалізацією Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов, а також висловили намір продовжити діалог з метою пошуку варіантів для запуску "Мінська".

Також представники Києва, Москви, Парижа і Берліна погодили спільну фінальну заяву щодо переговорів.

читайте такожЗеленський розповів, чого очікує Україна від нормандської зустрічі політичних радників

Читайте також: