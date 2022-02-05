Запуск "Мінська" та суверенітет України: США поставили Росії різку умову щодо Донбасу

Якщо Росія наполягатиме на реалізації "Мінська" на своїх умовах, конфлікт на Донбасі врегулювати не вдасться - Квін / УНІАН

Конфлікт Росії та України на Донбасі можна врегулювати на базі Мінських угод, домовленості продовжують працювати. Проблема полягає у тому, що сторони по-різному трактують цей документ. І допоки, доки Москва наполягатиме на інтерпретації "Мінська", яка підриває суверенітет української держави, конфронтацію вирішити не вдасться. Російська сторона повинна реалізувати документ в умовах, згідно з якими Україна повинна залишитися незалежною. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона сказала про те, що Мінські угоди залишаються діючим документом. Підтвердженням тому є нещодавня зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату та заплановані нові перемовини.

читайте такожЗеленський оголосив про прорив у діалозі щодо Донбасу і очікує на рішення щодо зустрічі лідерів "Нормандії""Мені здається, що вони не мертві. Політичні представники нещодавно зустрічалися у Європі, щоб обговорити Мінські угоди. Всі сторони були присутні, всі четверо представників "нормандського формату". Здається, вони заявили, що збираються влаштувати ще одну зустріч. Тому я б не сказала, що Мінські угоди мертві", - зазначила Квін.

Також вона додала, що конфлікт на Донбасі все ще можливо вирішити на базі "Мінська". Проблема полягає в різних трактуваннях документа сторонами конфлікту. І якщо Росія наполягатиме на реалізації угод на шкоду суверенітету України, за неприйнятним для Києва сценарієм, врегулювати конфронтацію не вдасться.

"Росія намагається його інтерпретувати способом, неприйнятним для України, і просто підірвати суверенітет України. Тому, допоки Росія вимагає інтерпретації Мінських домовленостей, які не даватимуть Україні бути суверенною нацією, конфлікт не вирішити. Тому все залежить від Росії щоб реалізувати Мінські угоди, але залишити Україну незалежною державою", - підкреслила Крістіна Квін.

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Зустріч радників "нормандської четвірки" щодо Донбасу

У Парижі 26 січня відбулася зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату. Київ на перемовинах представив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Москву - заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За словами Єрмака, учасники дискусії провели аудит Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов і вирішили продовжити роботу, спрямовану на пошук компромісу щодо "Мінську".

Делегати Києва, Москви, Парижа та Берліна погодили спільну фінальну заяву.

"Відбулася дуже змістовна, непроста розмова,"аудит" того, що ми маємо на сьогодні, "аудит" виконання, як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів "нормандського формату" від 2019 року. Було погоджено комюніке фінальне", - сказав глава ОП.

Російський представник Дмитро Козак заявив, що сторони досягли домовленостей про дотримання перемир'я на Донбасі і проведуть нову зустріч у Берліні. У столиці Німеччини вони обговорять проблемні питання реалізації Мінських угод.

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