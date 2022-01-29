Мета Путіна і тиск Байдена на Київ щодо Донбасу: Ілларіонов назвав головний сценарій Кремля

Путін за допомогою Мінських угоди ставить перед собою завдання встановити контроль над Україною - Ілларіонов / УНІАН

Російський президент Володимир Путін вирішив встановити контроль над Україною ще 20 років тому. Після подій 2014-2015 років він зрозумів, що здобути перемогу над державою військовим способом не вдасться. Як вважають у Кремлі, відтепер у Росії в цьому питанні з'явився союзник у вигляді адміністрації президента США Джо Байдена, а сам глава Білого дому висловив готовність чинити тиск на Київ для запуску Мінських угод. Кремль робить ставку на "Мінськ", оскільки ці домовленості фактично ліквідують українську державу і дозволяють Москві досягти своєї мети. Про це заявив економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Путін робив декілька спроб встановити контроль над українською державою. Однак після низки невдач у Кремлі зробили висновок, згідно з якими виключно військовими методами Київ перемогти не вдасться.

читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу"У Путіна стоїть завдання встановити контроль над Україною. Це завдання він поставив для себе вже дуже давно - у 2001 році, 20 років тому. Він готувався до початку цієї операції протягом довгого часу, було декілька спроб. Він почав гібридну війну у 2013-му, реальну - у 2014-му році. За цей час він зробив декілька висновків. Перший, зроблено у 2014-15 роках - чисто військовими методами Україну не перемогти. Це стало очевидно після бойових дій", - вважає Ілларіонов.

За його словами, коли Путін вирішив змінити тактику, у нього з'явився союзник у вигляді американської адміністрації Джо Байдена, а сам президент Штатів у цій ситуації фактично виступив на стороні Москви, оскільки заявив про готовність чинити тиск на Київ з метою реалізації мінських домовленостей.

"Він намагався різними методами. Але минулого року, 2021-го, як він вважає, відкрилася нова можливість для нього досягти того ж результату, але не військовими засобами. Тому що у Путіна з'явився новий союзник, якого до 2021 року не було. У нього з'явилася нинішня американська адміністрація, яка сказала йому словами Байдена в червні 2021 року у Женеві, що Байден допомагатиме Путіну продавлювати Україну на виконання Мінських угод. До цього американські президенти такого не казали", - сказав експерт.

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Також він додав, що для Росії Мінські угоди є дуже важливим документом, оскільки реалізація "Мінська" фактично означає демонтаж української державності. І саме за допомогою таких домовленостей Москва може встановити контроль над Києвом.читайте такожДонбас та Мінськ-2 - тільки привід: чого насправді хоче Росія

"Російський політикум говорить про Мінські угоди. Путін теж каже про це. Вони розуміють: Мінські угоди - це ліквідація суверенітету України. А чисто військовими діями він отримає зворотний результат. Завтра 98% українців ненавидітимуть Путіна. Але якщо він зможе уламати, зашантажувати українське керівництво щодо Мінських угод, то досягне результату. Він вхопився за шанс", - підкреслив Андрій Ілларіонов.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В адміністрації Джо Байдена раніше з посиланням на відомості розвідки США зробили заяву про те, що Росія може готувати провокацію на Донбасі у вигляді нападу на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". На думку американців, такий сценарій може використовуватися як привід для повномасштабного військового наступу на Україну.

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували дані, згідно з якими поблизу українських кордонів зосереджено вже понад 127 тисяч військових. У відомстві припускають, що Росія може завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічної важливості.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що війська Росії знаходяться неподалік від кордонів України через складну ситуацію в регіоні та дії НАТО. Москва називає рух своїх військових підрозділів "запобіжними заходами".

Американський президент Джо Байден попередив главу Кремля Володимира Путіна про те, що військове вторгнення на територію України може призвести до небувалими санкцій проти РФ у вигляді заборони російським банкам на роботу з доларом.

У Кремлі заявили, що заяви Вашингтона про нові санкції проти Росії можуть, мовляв, створити передумови для України щодо звільнення окупованого Донбасу військовим шляхом.

Глава Міноборони України Олексій Резніков розповів, що біля українських кордонів в цілому зосереджено близько 130 тисяч російських військових. Однак загрози військових дій наразі немає, а ситуація нагнітається за допомогою ЗМІ.