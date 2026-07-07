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Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

Дар'я Пшеничник
7 липня 2026, 10:36
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Голова Офісу президента заявив, що Україна не піде на поступки під тиском жодного партнера.
Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату
Польща готує ескалацію до річниці Волинської трагедії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне з новини:

  • Пік конфлікту з Польщею очікується 11 липня
  • Буданов наголосив на неприйнятності ультиматумів
  • У разі провокацій Київ буде реагувати

Найгостріша фаза напруги у стосунках з Польщею ще попереду і може настати вже цього тижня - 11 липня минає річниця Волинської трагедії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Офісу президента Кирило Буданов.

За словами Буданова, у нього є дані про підготовку Варшавою низки заходів саме до цієї дати. Він не приховує стриманого скепсису щодо їхньої доцільності.

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"Він (пік напруги) точно буде попереду. 11 липня буде річниця Волинської трагедії. З тієї інформації, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, незрілих ескалаційних кроків. Тому, вочевидь, все це зараз продовжиться", - сказав Буданов.

Позиція щодо ультиматумів

Питання про можливий тиск з боку Варшави Буданов пов'язав із ширшим принципом, якого дотримується Київ у спілкуванні з будь-якими зовнішніми гравцями. Тут голова Офісу президента провів пряму паралель із досвідом протистояння набагато сильнішому супротивнику.

"Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум - це Російська Федерація. Без образ до Польщі, але вона трошки потужніша, ніж Польща... То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумами з нами розмовляти не треба", - наголосив він.

Два сценарії розвитку подій

Буданов також окреслив, чим зазвичай завершується пік будь-якого протистояння. За його словами, у разі недружніх кроків з боку Варшави реакція з української сторони точно буде, "мовчки сидіти ніхто не буде".

Він додав, що пік ескалації завжди має два шляхи розвитку - або неминуча катастрофа, або подальша розрядка. Водночас голова Офісу президента висловив сподівання, що у ситуації з Польщею зрештою відбудеться деескалація.

Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Які причини скандалу з Польщею - пояснення експерта

Історик і колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович прокоментував зростання антиукраїнських настроїв у польській політиці. За його словами, нинішня ситуація є наслідком тривалого процесу, під час якого польські політики формували відповідні наративи в суспільстві.

"Тому що протягом близько 20 років польські політики насичували польське суспільство антиукраїнськими наративами, сформованими навколо міфічної концепції про геноцид, організований українськими націоналістами. І зараз вони із задоволенням пожинають плоди цієї антиукраїнської істерії, яка дає їм можливість отримувати політичні дивіденди", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Водночас В’ятрович зазначив, що змінити ситуацію з українського боку неможливо, оскільки вона залежить від внутрішніх процесів у Польщі. На його думку, позитивний вплив можуть мати лише ініціативи польського суспільства, зокрема спільні заяви релігійних інституцій та інші діалоги між церквами та громадськими середовищами.

Відносини між Україною та Польщею - новини за темою

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловився щодо перспектив українсько-польського співробітництва. Він наголосив, що економічні вигоди Польщі від війни в Україні суттєво впливають на подальший характер двосторонніх відносин між державами. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Андрій Сібіга під час ефіру національного телемарафону заявив про намір Києва дзеркально реагувати на недружні кроки партнерів. За його словами, дзеркальні заходи у зовнішній політиці допоможуть захистити національні інтереси України в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Польщі Кароль Навроцький висловив свою позицію щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Президент Польщі звернув увагу на складні обставини позбавлення Зеленського найвищої нагороди та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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