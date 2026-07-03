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Польща утилізує МіГ-29, які обіцяла Україні: наскільки критично це для ЗСУ

Руслана Заклінська
3 липня 2026, 16:27
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Варшава пояснює рішення тим, що не отримала від Києва обіцяні технології у сфері дронів і ракет.
Польща утилізує МіГ-29, які обіцяла Україні: наскільки критично це для ЗСУ
Варшава не віддасть останні МіГ-29 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, U.S. Air Force, facebook.com/PrezydentNawrocki

Коротко:

  • Польща утилізує 14 винищувачів МіГ-29
  • Причина - зрив обміну на дронові технології
  • Частина літаків могла бути непридатною до польотів

Польща вирішила не передавати Україні свої останні винищувачі МіГ-29, а списати та утилізувати їх. Йдеться про 14 літаків, які раніше розглядалися як потенційна військова допомога Києву. Про це повідомило видання Defense Express.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснив рішення тим, що Україна нібито не передала польській стороні військові технології, які Варшава очікувала отримати в межах можливого обміну. За даними видання, Польща розраховувала отримати від України окремі технології у сфері безпілотних систем і ракет в обмін на літаки.

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Скільки літаків планували передати

Йдеться про 14 винищувачів МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил. Усі вони перебували в експлуатації ще з 1989 року та, за оцінкою польського Генштабу, вже вичерпали свій ресурс. Серед них:

  • 11 одномісних винищувачів;
  • 3 двомісні навчально-бойові літаки.
Польща утилізує МіГ-29, які обіцяла Україні: наскільки критично це для ЗСУ
МіГ-29 / Інфографіка: Главред

У 2023 році Польща вже передала Україні 14 МіГ-29. Водночас літаки, що залишилися, у 2011–2014 роках пройшли модернізацію на підприємстві Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2.

Оновлення включало встановлення бортового комп'ютера, сучасніших дисплеїв у кабіні, нових систем навігації та засобів зв'язку. При цьому модернізація не торкнулася радіолокаційної станції та систем озброєння, тому за своїми можливостями вони близькі до словацьких MiG-29AS, які Україна також отримала у 2023 році.

Чи всі літаки були придатними до польотів

У Defense Express зазначають, що цифра у 14 літаків є радше номінальною. Реальна кількість боєздатних винищувачів могла бути значно меншою.

Для прикладу наводиться ситуація зі Словаччиною, яка передавала Україні 13 MiG-29AS. Із них дев'ять літаків були непридатними навіть до польотів, тому їх перевозили в Україну розібраними на вантажівках. Експерти припускають, що частина польських МіГ-29 могла використовуватися лише як донори запасних частин, тоді як інші потребували б ремонту перед бойовим застосуванням.

"Враховуючи те, що передачу цих літаків Варшава перевела у розряд комерційної угоди, доцільність їх обміну на дронові та ракетні технології України само по собі окреме питання, відповідь на яке можливо дати лише за результатами реальної оцінки стану кожного літака з вичерпаним строком експлуатації", - зазначил аналітики Defense Express.

Крім того, важливим фактором залишається підготовка українських пілотів. Наразі Повітряні сили України поступово переходять із радянських винищувачів на західні F-16, Mirage 2000-5 та Gripen. Очікується, що перші шведські винищувачі Gripen Україна може отримати на початку 2027 року.

"І з одного боку, коли Україна вже четвертий рік протистоїть російській агресії навіть такі винищувачі можливо були б не зайві. Але якщо у Польщі спочатку вирішили допомогу перевести у комерцію, яку зрештою звели до політки, то це виключно їх право зайняти свою позицію в історії", - наголосили у виданні.

Яка причина антиукраїнських заяв Польщі - думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду розповів, що справжні мотиви конфлікту варто шукати не в подіях минулого і не в суперечках навколо назв військових формувань. За його словами, ключ до розуміння ситуації лежить в абсолютно іншій площині.

"Відповідь лежить на поверхні. Мова йде не про історію, не про УПА і не про Армію Крайову - мова йде про політику", - наголосив Огризко.

Експерт переконаний, що польські провладні кола свідомо розігрують чутливу для обох народів тему заради зміцнення власних позицій серед прихильників. На його думку, лідерські амбіції очільника Польщі підштовхують його до дедалі радикальніших кроків на цьому напрямку.

"Насправді Навроцький націлився на майбутні вибори і саме на антиукраїнській істерії планує будувати свою майбутню політичну кар'єру. Вибори в Польщі відбудуться наступного року, тому нинішня ситуація - це своєрідний старт політичної кампанії, яку Навроцький розпочинає вже зараз", - додав дипломат.

Відносини між Україною і Польщею - новини за темою

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловився щодо перспектив українсько-польської співпраці. Він підкреслив, що економічні вигоди Польщі від війни в Україні суттєво впливають на подальший характер двосторонніх відносин між державами. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час ефіру національного телемарафону заявив про намір Києва реагувати дзеркально на недружні кроки партнерів. За його словами, дзеркальні заходи у зовнішній політиці допоможуть захистити національні інтереси України в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький висловив позицію щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Президент Польщі звернув увагу на складні обставини позбавлення Зеленського найвищої нагороди і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор - Сергій Згурець.

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